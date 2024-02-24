Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2182
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
simplemente sumó o restó un número a todas las características del conjunto de datos, en función de la etiqueta. El modelo se ha convertido en una prueba aún más profunda de la historia
Es algo con lo que tienes que dormir. Algo primitivo, al parecer. Hay como 10 puntos de cinco dígitos, repartidos en las clases, resulta. No sé cómo hacerlo mejor, ya que los atributos tienen una dispersión de valores diferente. Probablemente tenga sentido un número diferente para cada columna. O quizás no.
Lo visualizaré más tarde.
Ah, sí.
fue
se convirtió en .
Es importante no exagerar.
Tengo una imagen como esta:
luego eliminé las asignaciones fuera de lugar en el marco de datos original (amarillo en la imagen de arriba)
Así que tenemos esto
Puse todo en un bosque aleatorio y lo ejecuté en el probador
Intentando desde las 06.20 hasta las 08.20. No son demasiados, pero no están mal.
¡Interesante idea! Con su método intenté utilizar el signo incremental MA para dividir la distribución de características
Tengo una imagen como esta:
A continuación, he eliminado las asignaciones fuera de lugar en el marco de datos original (amarillo en la imagen anterior)
Tengo esto
Puse todo en un bosque aleatorio y lo ejecuté en el probador
Tren de las 06.20 a las 08.20. No es tan denso, pero no es un inconveniente.
¿Por qué no lo tomas?
Ayer Maximka publicó un grial ya hecho basado en estas fotos y puso un bot en la señal. ¿por qué no lo coges?
Estoy buscando a los míos, no te metas en el camino, por favor.
¡Interesante idea! Tu método lo intenté utilizando el signo incremental MA para repartir las distribuciones de las características
Tengo una imagen como esta:
luego eliminé las asignaciones fuera de lugar en el marco de datos original (amarillo en la imagen de arriba)
Tengo esto
Puse todo en un bosque aleatorio y lo ejecuté en el probador
El tiempo de las 06.20 a las 08.20 no es demasiado, pero no es un punto negativo.
Había un mago de este tipo aquí. Grabó vídeos con transformaciones similares. Mover racimos, hacer otras transformaciones geométricas. No sé qué quería decir, pero dicen que es un feliz propietario del Grial.
He visto menciones al Arlequín en este hilo de pasada. 2182 páginas... con sus héroes, pasiones, tradiciones, grial, altibajos. Sí, ya tiene su propio mundo de fantasía separado))))
Había un mago de este tipo aquí. Grabó vídeos con transformaciones similares. Mover racimos, hacer otras transformaciones geométricas. No sé lo que está tratando de decir, pero dicen que es un feliz propietario de Grail.
Sí, fue, fue y se fue... Tal vez incluso de dos maneras ))
Describe las reglas para cambiar algo con algo y en la genética .... empujar - enseñar - ver resultado ... empujar - enseñar - ver resultado
============================
No tengo ni idea de si hay una manera de construir tales canales en R o Python.
C-ca cómo no adorar esta R, lo tiene todo...
Sí, lo fue, lo fue y se fue... tal vez incluso en dos sentidos ))
Describe las reglas para cambiar algo a algo y a la genética .... empujar - enseñar - ver resultado ... empujar - enseñar - ver resultado
============================
si hay alguna forma lista para construir tales canales en r-ka o python
¿No se puede calcular la línea de regresión en p? y el canal 2std
Sí, sólo estoy buscando uno ya hecho con un mínimo de código
Nunca he hecho uno de estos antes.
Piensa en la facilidad y elegancia con la que se puede construir un canal, no hay que marcar ningún extremo y poner un canal encima, etc.
Estoy pensando que, en lugar de incrementos y ceros y saldos y demás, por qué no hacer que AMO dibuje canales...
Las ventajas:
1) el pronóstico es estacionario en el sentido de que no se tambalea y no recalcula en cada vela
2) la previsión tiene en cuenta la volatilidad y la inestabilidad del mercado
3) la previsión es muy clara y fácil de interpretar... vender al alza, comprar a la baja ... + entradas precisas
4) muy fácil de programar
5) es posible escalar un modelo para diferentes TFs
Estoy pensando que, en lugar de incrementos y ceros y saldos y demás, por qué no hacer que AMO dibuje canales...
Las ventajas:
1) el pronóstico es estacionario en el sentido de que no se tambalea y no recalcula en cada vela
2) la previsión tiene en cuenta la volatilidad y la inestabilidad del mercado
3) la previsión es muy clara y fácil de interpretar... vender al alza, comprar a la baja ... + entradas precisas
4) muy fácil de programar
Bien pensado, yo ya lo uso :)
La cuestión es qué puntos utilizar para construir un canal, y qué información tomar para los predictores.