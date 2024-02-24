Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2046
Es una mierda, en una palabra.
como todo lo que hacemos aquí )))))))))))))
Daré el patrón a buenas manos)
Haz dos giros, uno 4 veces más lento que el otro, por ejemplo, 5 y 20
El 5 debe romper el 20 y retroceder, el 20 debe estar en una tendencia fuerte, es decir, estar en una pendiente fuerte
Entonces, cuando 5 rompa el nivel de ese 20, abrimos una orden.
Esto me parece fácil pero es divertido programarlo matemáticamente, creo que el reconocimiento de patrones debe hacerse en geometría euclidiana pero los patrones deben marcarse manualmente).
Intenta programar un patrón de este tipo si te interesa...
Sí, estoy escribiendo ahora...
mytarmailS:
Atrapar. Si no necesita la primera línea, debe encomendarla a oninit. Sí, y hay que recomendar la alerta).
mytarmailS:
Atrapar. Si no necesita la primera línea, debe conmutar a oninit. Sí, y sería una buena idea recomendar Alerta también)
Gracias. Con la ayuda de las instrucciones de Internet )) instaló el experto )) soy tan profesional ...
Tengo una pregunta
El Asesor Experto se activa con el mismo botón del ratón y no puedo rebobinar/ampliar/disminuir el gráfico.
Tal vez, es posible cambiarlo a doble clic o incluso triple clic.
No he considerado este matiz ((
Poner un patrón en buenas manos)
Estos son los patrones que Max no encontrará en ningún algoritmo que mire los datos
1) con una ventana deslizante ,
2) que mira a los incrementos ,
3) que no tiene en cuenta la secuencia de los acontecimientos,
4) que no sabe descartar los "eventos de izquierda" entre los "eventos buenos" ,
5) que no considera los valores absolutos (precios)
Es posible, por supuesto, en los contadores de clicks de cabeza y en el primer clic el tiempo en la variable y en el siguiente clic la diferencia de tiempo calcular y si es menor, entonces por el último clic. Un triple clic es mucho más complicado. Tienes que atraparlo.
En general, hay que cogerlo. Un segundo cuesta por clic. Hay que recordar la alerta.
En teoría, una red neuronal ordinaria debería ser capaz de encontrar la entrada de los precios y las mezclas
Respuesta incorrecta, piénsalo de nuevo)
Lo muestra en el probador durante 2 años y no en 3 papeles. Y todo estará en su sitio.
Formalizarlo primero )) Tradúcelo a código máquina, ¿puedes? No pude, aunque parece sencillo... Usaré el reconocimiento de patrones... Márcalo manualmente.
Bueno, al menos deberías intentar pensar en cómo se puede programar, (piénsalo bien)) ¡Y entonces entenderás mi idea principal! Que no se pueden enseñar esos patrones con enfoques convencionales...
Ni la normalización en su forma habitual ni la ventana deslizante funcionan aquí... en fin, ¿qué estoy repitiendo? Escribí los 5 puntos
la respuesta es errónea, piénsalo de nuevo )
Bueno, formalízalo primero ))) Tradúcelo a código máquina, ¿puedes hacerlo? No pude, aunque parece sencillo... Lo haré a través del reconocimiento de patrones... Márcalo manualmente.
Bueno, al menos deberías intentar pensar en cómo se puede programar, (piénsalo bien)) ¡Y entonces entenderás mi idea principal! Que no se pueden enseñar esos patrones con enfoques convencionales...
No funciona, ni la normalización en su forma habitual, ni la ventana deslizante... He escrito los 5 puntos...
¿por qué no está bien?
Por supuesto, se podría contar los clics y poner la primera vez en una variable y calcular la diferencia de tiempo en el siguiente clic, y si es menor, entonces en el último clic. El triple clic es mucho más complicado. Tienes que cogerlo.
En general, hay que cogerlo. Un segundo cuesta por clic. Tendremos que comentar la alerta.
¡Es genial, es la bomba!
¡Muchas gracias, tío!
Espero que algo funcione, os mantendré informados.