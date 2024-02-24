Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2049

[Eliminado]  
mytarmailS:

¿Estás viendo a Vorontsov? ))

No, estoy haciendo un examen, es el último.

la corona da certificados electrónicos y cursos en línea para elegir, de forma gratuita... decidió apuntarse a algo. Hay todo tipo de pruebas.

 
Maxim Dmitrievsky:

No, estoy haciendo un examen, este es el último.

debido a la corona, dan certificados electrónicos y cursos en línea para elegir, de forma gratuita... decidió inscribirse en algo. Hay todo tipo de pruebas

¿Qué no es una prueba para tu cerebro? )

[Eliminado]  
mytarmailS:

¿Qué no es una prueba para tu cerebro? )

hay uno mejor)

 
Maxim Dmitrievsky:

¿Quién lo va a resolver? )


2

[Eliminado]  
dr.mr.mom:

2

¿por qué no 5?

 
Maxim Dmitrievsky:

¿por qué no 5?

5 ya está en uso

 
Maxim Dmitrievsky:

¿por qué no 5?

5
Prueba la aritmética :))
[Eliminado]  
Aliaksandr Hryshyn:
5
Prueba la aritmética :))

también se basa en la aritmética


 
Maxim Dmitrievsky:

también se basa en la aritmética


Correcto, 4 veces surge un patrón
 

líneas:

1. 3+1=4

2. 2+1=3

3. 3+bandera2=5

columnas:

1. 3+2=5

2. 1+3=4

3. 1+bandera2=3

con la máxima no repetición, puramente imho

