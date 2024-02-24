Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1020
El mercado no se rige por los números, sino por las personas, por la psicología humana. No hay ninguna relación entre la trayectoria de un balón en un campo de fútbol hace 10 minutos y lo que ocurre ahora, o la forma de conducir un coche, los patrones de aceleración y las vueltas en U, no son predictores de futuras aceleraciones, giros en U y trayectorias, la propia dinámica es sólo un pasado único e irrepetible, no tiene ninguna influencia en el futuro, es todo como putos presagios y bombas de gato negro envueltas en matemáticas, déjalo antes de que sea demasiado tarde.
Aquí no hay oposición. Las personas dominan el mercado a través de los números. Por ejemplo, mediante algoritmos, que son escritos por matemáticos para los creadores de mercado.
Bueno, si no hubiera números no habría mercado, al menos en su forma actual y la trayectoria de la pelota digitalizada está bastante relacionada, incluso las personas tarde o temprano se digitalizarán y se les enseñará no a afrancesar, como a ti, sino a cargar la información directamente en sus neuronas en una tanda;)))
ahah))) lo antes posible)
No digo que no existan, son secundarios, descriptivos, son como las imágenes de la televisión, no se influye en ellas. Las cifras del mercado las hacen los políticos y oligarcas que hacen tratos oscuros y manipulan el mercado, para predecir dichas acciones hay que entender lo que hacen y por qué, cómo no entenderlo, los motivos del gran dinero son primordiales, no los patrones de precios pasados, hay que aprender a predecir qué decisiones se tomarán en las distintas cumbres y reuniones de los grandes 5 - 5 (10, ...) políticos y amos de los negocios, debido a la situación actual del mundo y del mercado, cómo cambiarán los tipos de interés, qué se regulará y demás. Estos son los motores del precio, no las pajas en los gráficos del pasado.
Sólo puede beneficiarse de las variaciones de precios durante un periodo de tiempo. Pero si entra en el mercado no en la dirección del precio, obtendrá una pérdida.
Para conocer la dirección futura de los precios hay que conocer la historia. Sin ella, es un punto muerto. Usted puede entrar en el mercado por FA sólo con un apalancamiento de 1:1.
Sólo se puede entrar en FA con un apalancamiento de 1:1.
No "tonto", sino SOLO, solo FA, solo, TA - apesta, el apalancamiento es malo.
Quien no sepa comerciar por él los hombros son malvados. Muy bien. Si no sabes operar, el apalancamiento es malo. 1:1 FA+apalancamiento es 1:1, si no, se han inventado un engaño para usuarios ingenuos.
Siempre hay algo en el camino de un mal bailarín.
No, para todos es malo.
No depende de la habilidad, es la ley del mercado, no se puede superar el riesgo aceptable.
No sé mql, todo lo que necesito son los precios de cierre de un instrumento pero en tiempo real, o tal vez alguien tenga un código sencillo que guarde las cotizaciones en un archivo de texto, necesito tener 40k últimos precios de cierre