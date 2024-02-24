Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2053

Maxim Dmitrievsky:

Y así es como se entrenó el catbust con los mismos datos (en 5 segundos)

52: aprendizaje: 0,7964708 prueba: 0,7848837 mejor: 0,7860866 (27) total: 604ms restantes: 5,09s

Conjunto de datos de origen:

Modelo entrenado (la segunda mitad de la operación es la muestra de prueba):


No siempre, por supuesto, dependiendo del muestreo (y es aleatorio, es decir, necesita un sobremuestreo). A veces es así:

34: aprendizaje: 0,5985972 prueba: 0,5915832 mejor: 0,5927856 (9) total: 437ms restantes: 5,81s



Maxim, tengo una pregunta, ¿cuáles son los valores de tus gráficos y has hecho un gráfico de convergencia?

Alexander Alexeyevich:

Maxim, tengo una pregunta, ¿cuáles son los valores de tus gráficos en los ejes?

El número de operaciones, para y el beneficio en pips

lo único que queda es guardar el modelo en el metaque y comprobarlo en su probador

 
Maxim Dmitrievsky:

el número de operaciones, y el beneficio en pips.

Tengo mucha experiencia en este tipo de operaciones.

alexander alexievich:

¿recuerdas la última vez que hablamos de los magos? en el paternoster, lo puse a entrenar el mismo día, todavía está aprendiendo. está tardando mucho.

¿la red está escrita en metatrader? ) Ya he comentado este tema

 
Maxim Dmitrievsky:

¿la red está escrita en metatrader? ) Ya he comentado este tema

Ya lo he comentado en meta, pero en el lado positivo)))) no se reentrena)), hacer un gráfico de sus errores de red, me gustaría ver)

 
Maxim Dmitrievsky:

resultado correcto 0,59


no se puede muestrear una serie temporal, no es como los iris de fischer ))))

estás mirando hacia el futuro ... el muestreo es estrictamente para la pista, primero dividir, luego muestrear

y no a la inversa, como hiciste tú

Alexander Alexeyevich:

en el mete, pero en el lado positivo)))) no se vuelve a entrenar)), hacer un gráfico de sus errores de red, me gustaría ver)

no se pueden utilizar algoritmos que tarden tanto en reentrenarse... puede que te salgan canas.


mytarmailS:

el resultado correcto es 0,59


no se puede muestrear una serie temporal, no es el iris de Fisher ))))

el muestreo puede ser estrictamente de rastreo, primero dividir, luego muestrear

y no al revés como hiciste tú

¿Qué quiere decir con resultado correcto? Son errores para diferentes conjuntos de datos

No son líneas de tiempo, sino etiquetas. Ver los vídeos
 
Maxim Dmitrievsky:

No se pueden utilizar algoritmos que tardan tanto en aprenderse.


Akurashi Supongo que es la precisión de la predicción? y logloss? no debería haber aprendizaje en una prueba, y el error debería ser el mismo independientemente del número de pases? o -+ al menos, pero no debería disminuir

 
Maxim Dmitrievsky:

¿Qué quiere decir con resultado correcto? Son errores para diferentes conjuntos de datos

no se trata de un muestreo de series temporales, sino de etiquetas. vea los vídeos

He entendido bien que estás entrenando la red para predecir series temporales, ¿verdad?

