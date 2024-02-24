Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2053
Y así es como se entrenó el catbust con los mismos datos (en 5 segundos)
52: aprendizaje: 0,7964708 prueba: 0,7848837 mejor: 0,7860866 (27) total: 604ms restantes: 5,09s
Conjunto de datos de origen:
Modelo entrenado (la segunda mitad de la operación es la muestra de prueba):
No siempre, por supuesto, dependiendo del muestreo (y es aleatorio, es decir, necesita un sobremuestreo). A veces es así:
34: aprendizaje: 0,5985972 prueba: 0,5915832 mejor: 0,5927856 (9) total: 437ms restantes: 5,81s
Maxim, tengo una pregunta, ¿cuáles son los valores de tus gráficos y has hecho un gráfico de convergencia?
Maxim, tengo una pregunta, ¿cuáles son los valores de tus gráficos en los ejes?
El número de operaciones, para y el beneficio en pips
lo único que queda es guardar el modelo en el metaque y comprobarlo en su probador
el número de operaciones, y el beneficio en pips.
Tengo mucha experiencia en este tipo de operaciones.
¿recuerdas la última vez que hablamos de los magos? en el paternoster, lo puse a entrenar el mismo día, todavía está aprendiendo. está tardando mucho.
¿la red está escrita en metatrader? ) Ya he comentado este tema
¿la red está escrita en metatrader? ) Ya he comentado este tema
Ya lo he comentado en meta, pero en el lado positivo)))) no se reentrena)), hacer un gráfico de sus errores de red, me gustaría ver)
resultado correcto 0,59
no se puede muestrear una serie temporal, no es como los iris de fischer ))))
estás mirando hacia el futuro ... el muestreo es estrictamente para la pista, primero dividir, luego muestrear
y no a la inversa, como hiciste tú
en el mete, pero en el lado positivo)))) no se vuelve a entrenar)), hacer un gráfico de sus errores de red, me gustaría ver)
no se pueden utilizar algoritmos que tarden tanto en reentrenarse... puede que te salgan canas.
el resultado correcto es 0,59
no se puede muestrear una serie temporal, no es el iris de Fisher ))))
el muestreo puede ser estrictamente de rastreo, primero dividir, luego muestrear
y no al revés como hiciste tú
¿Qué quiere decir con resultado correcto? Son errores para diferentes conjuntos de datosNo son líneas de tiempo, sino etiquetas. Ver los vídeos
No se pueden utilizar algoritmos que tardan tanto en aprenderse.
Akurashi Supongo que es la precisión de la predicción? y logloss? no debería haber aprendizaje en una prueba, y el error debería ser el mismo independientemente del número de pases? o -+ al menos, pero no debería disminuir
¿Qué quiere decir con resultado correcto? Son errores para diferentes conjuntos de datosno se trata de un muestreo de series temporales, sino de etiquetas. vea los vídeos
He entendido bien que estás entrenando la red para predecir series temporales, ¿verdad?