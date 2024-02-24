Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2041
menos árboles, menos profundidad, quizás suficiente, al menos para probar
¿Dónde está el tiempo allí? El día de la semana, el día del mes, la hora del día, el minuto de la hora. El tiempo es un valor continuo, y hay categorías consecutivas.
¿No son estos intervalos de tiempo?
Puedo enseñarlo con signos categóricos también - comprobemos la eficacia, qué puestos hacer categóricos - todo lo que tiene que ver con el tiempo?
Hago lo siguiente:
1) Creo un array de índices de cadenas con una longitud igual al número de cadenas, lo relleno con valores de 0 a N cadenas
2) Barajo esta matriz
donde RandomInteger() es cualquier variante del3) luego tomo todos los valores de estos índices en un bucle y los uso para obtener la cadena requerida del array principal, resulta ser una cadena pseudo-aleatoria después de mezclar los índices
Gracias, ¡intentaré utilizarlo!
¿Alguien ha intentado clasificar muchas clases, digamos 10k?
¿funciona en absoluto?
Puedo tratar de ejecutarlo en CatBoost - restablecer la muestra.
también puede intentar eliminar el día del mes.
¿Entrar y salir?
Este es exactamente el caso, pero mientras consideres átomos y tan pronto como decidas considerar la red cristalina, "estamos jodidos" - en la mayoría de los casos es muy difícil resolver el problema, leí una vez, por la forma en que utilizan las redes neuronales - que obtienen resultados más rápidos del proceso de simulación
la misma situación con los mercados, mientras nos fijamos en uno o dos ticks, no hay muchas opciones, ni al alza ni a la baja, todo se complica si procedemos al "aquí hemos abierto una orden, y aquí la hemos cerrado" ))))
Sí, se trata de una cierta estructura viva, pero tiene un modelo de comportamiento -llamémoslo patrones o el contexto del mercado, no importa
Es posible estudiar el comportamiento en la historia, lo único que queda es decidir qué hacer en el futuro
El mero hecho de entender las propiedades de la red cristalina se resolvió comprendiendo la disposición de las partículas más simples, no sólo el átomo y el electrón y sus espines, sino también los quarks y un montón de partículas más simples. Sin esta comprensión no había entendimiento.
Que está en los datos del mercado. Bueno, aparentemente la educación también está ahí, es decir, habría que analizar los libros de texto de las escuelas e institutos de los países analizados y sacar conclusiones)
Predecir el comportamiento de la sociedad no es más difícil que predecir el destino de un individuo. Tiene una familia de nacimiento, educación, etc. Tiene que adivinar si su marido será fiel o no.
Sí
Consiguió más árboles, bastante buenos - en la muestra del examen la precisión es superior al 60%.
Resulta que todo el tiempo de encontrar un comercio, las paradas y la salida se entrelazan, lo cual es lógico - si el comercio ya está largo, las paradas no se eliminan, probablemente del hecho de que son grandes...
¿Modelos para adjuntar?