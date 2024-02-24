Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2048
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Bien, eh... Cruzaré los dedos.
Pero lo más importante, ¿entiendes por qué la red no puede encontrar el patrón que he descrito? )
Porque es estadísticamente insignificante, muy probablemente
que sea así )
así sea )
Si se quita todo lo innecesario y se deja sobre tales garabatos... hay un análisis de correlación para eso, encontrar todos esos patrones y ver. Para NS es una semilla, debería ser capaz de buscar cosas más complicadas. Resta esos Machs de los precios y encuentra correlaciones similares en los incrementos. Semillas.
Eso es lo que quiero hacer.
Porque es estadísticamente insignificante, muy probablemente
o el propio patrón funciona 50/50)) por lo que la red lo ignora.
Si no sabemos cómo será el patrón, no lo veremos.
Si enseñas la red, buscará un patrón auténtico, y por regla general en TS, un patrón es una figura visual, y si es difícil de bloquear, en la mayoría de los casos, no da beneficios).
¿Quién lo va a resolver? )
¿Qué debo cambiar para que el doble clic cuente en medio segundo en lugar de un segundo?
¿Quién lo va a descubrir? )
Observando a Vorontsov)