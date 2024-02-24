Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2048

mytarmailS:

Bien, eh... Cruzaré los dedos.

Pero lo más importante, ¿entiendes por qué la red no puede encontrar el patrón que he descrito? )

Porque es estadísticamente insignificante, probablemente.
 
Porque es estadísticamente insignificante, muy probablemente

que sea así )

mytarmailS:

así sea )

Si quitas todas las cosas extrañas y dejas sobre este tipo de garabatos... para eso está el análisis de correlación, encontrar todos esos patrones y ver. Es una semilla para NS, debería ser capaz de buscar cosas más complejas. Resta esos Machs de los precios y encuentra correlaciones similares en los incrementos. Semillas.
 
Maxim Dmitrievsky:
Si se quita todo lo innecesario y se deja sobre tales garabatos... hay un análisis de correlación para eso, encontrar todos esos patrones y ver. Para NS es una semilla, debería ser capaz de buscar cosas más complicadas. Resta esos Machs de los precios y encuentra correlaciones similares en los incrementos. Semillas.

Eso es lo que quiero hacer.

 
El reconocimiento de patrones puede ser manejado probablemente por modelos de imagen o de voz. Pero sería una gran molestia. Hay que transformar los datos de forma adecuada y luego utilizar los modelos preformados. Para las imágenes el Campo Angular Gramiano, para el habla el cepstr probablemente servirá. Transferir lerning a través de fast.ai to do.
 
Maxim Dmitrievsky:
Porque es estadísticamente insignificante, muy probablemente

o el propio patrón funciona 50/50)) por lo que la red lo ignora.

 
Alexander Alexeyevich:

Si no sabemos cómo será el patrón, no lo veremos.

Si enseñas la red, buscará un patrón auténtico, y por regla general en TS, un patrón es una figura visual, y si es difícil de bloquear, en la mayoría de los casos, no da beneficios).

¿Quién lo va a resolver? )


 
Valeriy Yastremskiy:

¿Qué debo cambiar para que el doble clic cuente en medio segundo en lugar de un segundo?

 
Maxim Dmitrievsky:

¿Quién lo va a descubrir? )

Observando a Vorontsov)

