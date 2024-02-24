Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2050

    txc = GetTickCount();
         if(txc-tx<500)                    // в миллисекундах меряет, в той версии в секундах мерял.
mytarmailS
dr.mr.mom:

líneas:

1. 3+1=4

2. 2+1=3

3. 3+bandera2=5

columnas:

1. 3+2=5

2. 1+3=4

3. 1+bandera2=3

con la máxima no repetición, puramente imho

también es cierto, pero aquí sin tener en cuenta la convexidad/convexidad de las formas

es una situación doble.

 
Maxim Dmitrievsky:

¿Quién lo va a resolver? )


¿El test de Raven? 5

Rorschach:

¿El test de Raven? 5

Creo que sí, lo olvidé. Elegí un 5.

El sitio es un desastre, he recargado las páginas de prueba varias veces.

https://xn--80adjkcael4abtflqeskx.xn--p1ai/#start.

encontré un curso de alguna uni sobre aprendizaje profundo, me apunté

Персональный цифровой сертификат
Персональный цифровой сертификат
  • xn--80adjkcael4abtflqeskx.xn--p1ai
Нет - не надо. Ваше образование может быть непрофильным. Персональный цифровой сертификат дает возможность получения дополнительного профессионального образования. Основное требование к такому обучению – наличие средне-профессионального или высшего образования. Оно может быть не профильным.
 
Valeriy Yastremskiy:
mytarmailS

gracias


Como continuación de este


Utilicé el script de Valeriy para seleccionar manualmente los ejemplos para el entrenamiento, lo cual me gustó.

Entrené a Kohonen, saqué prototipos que me parecieron interesantes después de agruparlos...

A mí me parece bien...

Ahora podemos utilizar estos prototipos para buscar similitudes en el gráfico...

Rorschach:
ods.ai interesante, pero no estoy seguro de cómo llegar

Envíame un correo electrónico y te enviaré una invitación.

 
Maxim Dmitrievsky:

¿Eh?

Si da una predicción para un bar o más, eso no es suficiente para tomar una decisión, no es mucho mejor que el MA. Mientras que nosotros estamos interesados en las desviaciones de esta MA nocional para obtener beneficios.

 
Siempre discriminan, mi región falla :(

 
mytarmailS:

gracias


Como continuación de esto.


Utilizando el script de Valeri, seleccioné manualmente los ejemplos que me gustaban para el entrenamiento.

Entrené a Kohonen, saqué prototipos que me parecieron interesantes después de agruparlos...

A mí me parece bien...

Ahora podemos utilizar estos prototipos para buscar similitudes en el gráfico...

La agrupación no parece muy buena, muchas imágenes autosimilares.

Y el planteamiento en sí es interesante, ¿cuántos puntos se utilizaron para describir la estructura?

 
Aleksey Vyazmikin:

La agrupación no parece muy buena, muchas imágenes autosimilares.

Y el planteamiento en sí es interesante, ¿cuántos puntos se utilizaron para describir la estructura?

La agrupación es muy buena...

Sólo quiero describir a nivel de imagen lo que no puedo describir por código yo mismo...

Es simple...


el trabajo de un reconocedor automático...

por supuesto no todo funciona )) pero tengo lo que quería ...

