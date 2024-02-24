Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2050
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
líneas:
1. 3+1=4
2. 2+1=3
3. 3+bandera2=5
columnas:
1. 3+2=5
2. 1+3=4
3. 1+bandera2=3
con la máxima no repetición, puramente imho
también es cierto, pero aquí sin tener en cuenta la convexidad/convexidad de las formas
es una situación doble.
¿Quién lo va a resolver? )
¿El test de Raven? 5
¿El test de Raven? 5
Creo que sí, lo olvidé. Elegí un 5.
El sitio es un desastre, he recargado las páginas de prueba varias veces.
https://xn--80adjkcael4abtflqeskx.xn--p1ai/#start.
encontré un curso de alguna uni sobre aprendizaje profundo, me apunté
mytarmailS
gracias
Como continuación de este
Utilicé el script de Valeriy para seleccionar manualmente los ejemplos para el entrenamiento, lo cual me gustó.
Entrené a Kohonen, saqué prototipos que me parecieron interesantes después de agruparlos...
A mí me parece bien...
Ahora podemos utilizar estos prototipos para buscar similitudes en el gráfico...
ods.ai interesante, pero no estoy seguro de cómo llegar
Envíame un correo electrónico y te enviaré una invitación.
¿Eh?
Si da una predicción para un bar o más, eso no es suficiente para tomar una decisión, no es mucho mejor que el MA. Mientras que nosotros estamos interesados en las desviaciones de esta MA nocional para obtener beneficios.
Creo que sí, lo olvidé. Elegí un 5.
El sitio web es un desastre, he recargado las páginas de prueba varias veces.
https://xn--80adjkcael4abtflqeskx.xn--p1ai/#start.
Encontré un curso de alguna uni en Deep MoD, me apunté.
Siempre discriminan, mi región falla :(
gracias
Como continuación de esto.
Utilizando el script de Valeri, seleccioné manualmente los ejemplos que me gustaban para el entrenamiento.
Entrené a Kohonen, saqué prototipos que me parecieron interesantes después de agruparlos...
A mí me parece bien...
Ahora podemos utilizar estos prototipos para buscar similitudes en el gráfico...
La agrupación no parece muy buena, muchas imágenes autosimilares.
Y el planteamiento en sí es interesante, ¿cuántos puntos se utilizaron para describir la estructura?
La agrupación no parece muy buena, muchas imágenes autosimilares.
Y el planteamiento en sí es interesante, ¿cuántos puntos se utilizaron para describir la estructura?
La agrupación es muy buena...
Sólo quiero describir a nivel de imagen lo que no puedo describir por código yo mismo...
Es simple...
el trabajo de un reconocedor automático...
por supuesto no todo funciona )) pero tengo lo que quería ...