Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1755
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
¿qué se mira en las tendencias locales, son diferentes en el tiempo, cómo se gradúa, al menos la lógica cómo? Por supuesto que sí. La respuesta está en la prueba en todos los símbolos de 70 a 20 tickwise )))) y si el beneficio en el 90% de la serie ))))) Aunque la probabilidad de mierda es una obviedad... y el 10% siempre está ahí .... Hay que educar siempre y optar por no hacerlo....
Todo es bastante tonto. Por ejemplo, el indicador rsi se suaviza mediante una regresión polinómica en una ventana deslizante de una longitud determinada. Resta el primer valor, obtiene una tendencia local de cero. A continuación, tratamos de muestrear las operaciones con diferente frecuencia, a partir de diferentes distribuciones, y elegimos la variante que es estable en los nuevos datos.
así
https://www.mql5.com/ru/articles/4777
¿Estás borracho? ))
Tienes razón, la creencia y la comprensión del problema son cosas demasiado diferentes. Si se hace público, entonces el mismo problema en términos diferentes, no más. su propuesta es demasiado amplia)))))
Es todo bastante contundente. Como ejemplo, el indicador rsi se suaviza mediante una regresión polinómica en una ventana deslizante de una longitud determinada. Si se resta el primer valor, se obtiene una tendencia local a partir de cero. A continuación, tratamos de muestrear las operaciones con diferente frecuencia, a partir de diferentes distribuciones, y elegimos la variante que es estable en los nuevos datos.
así
https://www.mql5.com/ru/articles/4777
eso es lo que pensé.... triste aunque los algoritmos tengan 20 30 años de antigüedad.... la respuesta, no somos los primeros. Promedio en el filtro actual, en el algoritmo a hell.... No puedo explicarlo, pero viendo la antigüedad de los algoritmos, llegas a la conclusión, sus resultados son aleatorios, algo falla. Lo analizaré hoy, no sé qué y cómo y no sé qué hacer con lo pasado en el filtro.
Es una forma maravillosa de tener en cuenta todos los TF con un algoritmo y sacar las conclusiones correctas. Los líderes del pasado simplemente no tuvieron esa oportunidad.
Me lo imaginaba así.... triste aunque los algoritmos tengan 20 30 años.... la respuesta, no somos los primeros. El promedio en el filtro actual, en el algoritmo a hell.... No puedo explicarlo, pero viendo la antigüedad de los algoritmos, llegas a la conclusión, sus resultados son aleatorios, algo falla. El análisis de hoy, no sé todavía qué y cómo y las últimas golosinas en el filtro.
era sólo un ejemplo, a veces todavía hay que suavizar la serie
Muy bien, la creencia y la comprensión de la tarea son cosas demasiado diferentes. si se hace pública, entonces una tarea homogénea en diferentes condiciones, no más. Su propuesta es demasiado amplia)))))
¿Qué mierda de fe? ¿De qué coño estáis hablando? ¿Qué hay de ancho en un único conjunto de datos para todos? ¿Cómo funciona?
¿Qué coño os pasa? ¿Qué estáis haciendo?
De acuerdo, lo entiendo, soy el único.
Estoy tratando de averiguar cómo tener en cuenta todos los TF con un algoritmo y sacar las conclusiones correctas. Los líderes del pasado simplemente no tuvieron esa oportunidad.
Análisis espectral
Existe desde hace unos 100 años)
Que tal si creamos un conjunto de datos (unificado para todos) con objetivo y precios + varios indicadores útiles y lo posteamos aquí, hacemos un test y un trace y un "test2" para una prueba completa de OOS del modelo ya entrenado.
La gente se descargará el conjunto de datos e intentará mejorar la calidad de la clasificación; si algo funciona, se añadirá al conjunto de datos como característica/indicador.
Esto requiere un nivel suficiente de comprensión de los objetivos de las personas, lo que es difícil de conseguir en un entorno público. La gente hará cosas en lugar de acciones objetivo, haciendo preguntas y perdiendo el tiempo y su tiempo también)))))
requiere un nivel suficiente de comprensión de los objetivos de las personas, lo que es difícil de conseguir en un foro público. La gente realizará acciones no dirigidas en lugar de acciones dirigidas, haciendo preguntas y perdiendo el tiempo y el suyo también)))))
¿Cuáles son las otras acciones dirigidas? ¿De qué estás hablando?
el objetivo es una variable objetivo en el conjunto de datos! o una etiqueta de clase o objetivo, etiqueta, clase como quiera llamarlo..... no es algo subjetivo sino un vector claro y a menudo binario!
Requiere un nivel suficiente de comprensión del propósito de la tarea, que es difícil de proporcionar en un entorno público.
Es igual de sencillo y sucinto.
Si no puedes reducir los errores en el conjunto de datos, significa que no hay comprensión, si no hay comprensión, ¡siéntate y no escribas! Y lee a la gente inteligente, y la gente inteligente es la que ha conseguido reducir el error.
Todo está claro y no es contradictorio.
Los inteligentes se vuelven más listos porque trabajan en un pseudo equipo porque trabajan en un solo conjunto de datos.
Los estúpidos se vuelven más inteligentes porque ven cómo lo hacen los inteligentes.
Los conjuntos de datos están obteniendo nuevas características que son cada vez mejores para predecir el objetivo.
Todos ganan!, pero hay que entenderlo y nadie puede ((
Análisis espectral
esto se inventó hace 100 años ))
Lo entiendo, pero es para un promedio, o más bien adelgazamiento, la pregunta es cómo hacer el mismo algoritmo para todos los marcos de tiempo y cómo decidir si el marco de tiempo objetivo es de 15 minutos en lugar de 5 minutos y luego nos fijamos en los datos por hora, entonces los datos por hora terminaron y volvimos a 1 minuto, luego a 5 minutos. Limitar el diferencial de tendencia mínimo es comprensible, pero es sólo el punto de equilibrio, no la maximización del beneficio. ¿Cómo calcular/estimar rápidamente en qué TF el beneficio será máximo? Y al mismo tiempo el riesgo de expectativa no se superará hasta el punto de equilibrio.
¿Qué otras acciones específicas? ¿De qué estás hablando?
La acción dirigida es lo que suponemos que deben hacer y harán las personas, los hacedores o los amigos cuando hacemos algo juntos. Pero a veces dices una cosa y no te entienden como quieres. En las tareas monosilábicas esto es fácil de corregir. En los complejos es más complicado.