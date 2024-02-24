Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1749

Maxim Dmitrievsky:

Grabar un video con explicaciones, es tan poco claro

Me refiero a que el lenguaje "ponderado" de la red, le da universalidad, y puede trabajar con cualquier tipo de datos, (después de convertirlos en "peso"). Y esto es unificación (reducción a un único sistema/forma).
 

Voy a elegir un color para la lamba...

No me digas que hay un error, he mirado... no pude encontrarlo... espero no encontrarlo))

 
Aleksey Nikolayev:

Una función multidimensional es una función matemática ordinaria cuyo ámbito de definición es un espacio multidimensional. En el caso de NS es el espacio de características.

Quiero preguntarle, como matemático, si estudió matemáticas en la escuela).

Lo he estudiado. Pero, ¿qué tiene esto que ver con la esencia del dispositivo NS?
El espacio, las características, la búsqueda, no son la esencia, sino parte de la obra. Como palabras individuales en una frase, no transmiten el significado, ni responden a la pregunta.

 
Aleksey Nikolayev:

Describa la esencia del dispositivo NS, si lo entiende. Los términos de las matemáticas y la física, por sí solos, no son suficientes para describir el mecanismo de funcionamiento y el dispositivo.

Recuerdo que aprendí sobre los sistemas de los coches en los libros. Así, los sistemas se describieron a fondo, gracias a la formulación concisa de la esencia.
Etiqueta Konow:
los datos no se convierten en peso, sino que cada instancia se pondera y cada entrada empieza a afectar al resultado final de forma diferente

los datos no se convierten en peso, sino que cada instancia se pondera y cada entrada empieza a afectar al resultado final de forma diferente

Una neurona artificial es un objeto puramente matemático que no tiene sentido físico.

por lo que debe entenderse a través de las matemáticas

Descargue el libro de Heikin "Redes neuronales curso completo".
mytarmailS:

Voy a elegir un color para la lamba...

No me digas que hay un error, he mirado... no lo encontré... espero no encontrarlo))

no hay mucha historia

¿cuál es el método?

 
Konow reg:
Estudiado. Pero, ¿qué tiene esto que ver con la esencia del dispositivo NS?

En términos matemáticos, cualquier NS es una familia paramétrica de funciones multidimensionales. Un conjunto de pesos son los parámetros que definen esta parametrización. El aprendizaje es la determinación de los valores específicos de los pesos, que corresponde a la selección de un mapeo multidimensional particular de la familia paramétrica original.

 
Maxim Dmitrievsky:

los datos no se convierten en peso, sino que cada instancia se pondera y cada entrada empieza a afectar al resultado final de forma diferente

Una neurona artificial es un objeto puramente matemático que no tiene sentido físico.

por lo que hay que entenderlo a través de las matemáticas

descargue el libro de Haykin "Neural Networks Complete Course".
Lo he descargado, gracias.
 
Maxim Dmitrievsky:

poca historia

¿cuál es el método?

1.análisis espectral

2.sistemas adaptativos

3.previsión

4.MO

5. y dos dummies al final "DEMA" )))) para suavizar la señal

 
Regehr Konow:
No he encontrado una definición independiente de "función multivariante". Hay una "función de distribución" de la teoría de la probabilidad, y dentro de ella hay una visión de las "funciones de distribución multivariante", pero no se menciona la tecnología MO.

Obviamente, las funciones multidimensionales, si es que tienen algo que ver con NS, están muy lejos de su esencia. Probablemente tenga que ver con la aplicación de algunos matices técnicos. Yo, en cambio, intento comprender la esencia.

x=y+z, aunque sí, es extraño que las definiciones, si los argumentos son más de 1, entonces ... no sobre la marcha.

