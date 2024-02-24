Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1757
dicen que un gorro de papel de aluminio protege contra las entidades espectrales
Si lo explicara, valdría la pena)))))
Puede ser útil:
El código base tiene indicadores que calculan la fase trigonométrica (en grados) de la onda prevista.MT4,MT5.
La onda sinusoidal digitalizada es más fácil de mover (para ajustar la fase).
Dime si hay un indicador de onda sinusoidal "estándar", y trataré de usarlo en mi trading... Si conoces bien el algoritmo, puede valer la pena.
Dígame si es posible "normalizar el precio". Por normalización me refiero a
en tiempo real, modular adaptativamente las amplitudes y cambiar las frecuencias para que la serie temporal tenga siempre las mismas características, un espectro, es decir, ampliar o estrechar a veces las amplitudes y las frecuencias del gráfico para que al final tenga siempre las mismas características
1. Alexey, veo que sabes mucho del tema ya que escribiste un indicador tan complicado...
1. No exageres. Lee el tema:cálculo de diferencias, ejemplos. Es muy sencillo.
2. Hay muchas letras desconocidas.
Y en general se puede hacer de todo. Sólo que lleva mucho tiempo, y hay muchas maneras.
Por ejemplo, hace poco lancé una frase
El valor cambia en orden ascendente. El paso de corte de la barra se puede determinar por la diferencia de fase.
"Un gráfico de la delta igual de la fase trigonométrica." ¿Le interesaría como tema de un nuevo artículo?
Es interesante leer en DSP (que es una especie de sinusoides estacionarios) métodos para tratar la no estacionariedad. También menciona el logaritmo de la serie.
Es interesante compararlo con los métodos de la econometría.
Por lo tanto, la frecuencia, la amplitud y posiblemente la normalización de la fase son constantes en el modo de tiempo real.
¿Lo hacen en absoluto? En caso afirmativo, ¿en qué tareas y con qué finalidad?
No puedo afirmarlo, pero lo más probable es que lo hagan. Y la opción se acaba de proponer en el post anterior.
No lo domino, pero me gustaría ver cómo es una gráfica dibujada sobre una onda sinusoidal :)
no es simple, es primitivo, y siempre estás en un retraso, es como cambiar de coche.
el cálculo de la reacción en cadena también es primitivo, multiplicas ysumas, y haces una bomba)))) la descomposiciónde Fourier también se hace sobre primitivas, el análisis de regresión, las medias móviles son sólo multiplicar y sumar.... Bueno, a veces los logaritmos se difunden y se integran, pero sólo a veces.... oh, y me olvidé de los sines....
un retraso de uno o cinco minutos no es tan malo como una hora o un mes))))
bueno, adelante ))
es sólo una cuestión de cómo unir los datos de alta frecuencia a los fenómenos de baja frecuencia y mona ir adelante)))))
si se plantea la pregunta, tal vez alguien venga a ayudar