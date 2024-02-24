Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1752
))))
No hay que ver, arreglar el lote
econometría + Les :)
Mago )))) ¿qué es un bosque?
Bosque aleatorioQuiero un montón de ofertas, no funciona todavía
Bosque aleatorio.Quiero un montón de ofertas, pero todavía no funciona.
Max, ¡que Dios te bendiga y te guarde!
Llena tus bolsillos de dinero y se desata el infierno. Amén.
)))
No hay que ver, arreglar el lote
Econometría + Les :)
Bueno, demasiado bonito. Sobre todo teniendo en cuenta lo diferente que ha sido el mercado en el último mes y medio. Debería haber subido o bajado.
Bosque aleatoriolos tratos quieren mucho, no salen todavía
Es curioso, la implementación del autor fue en Fortran)))) ¿cuántas características eran (qué))))?
regresiones locales, incrementos. Selecciona los atributos por sí mismo, deja 10-15 de 250ah, más números de reloj vía van hott
Bueno, es demasiado bonito. Sobre todo teniendo en cuenta lo diferente que ha sido el mercado en el último mes y medio. Debería haber subido o bajado.
Ni hablar, es feo...
sí, feo...
¿Por qué hay muchas ofertas? ¿Para alimentar a un corredor?
Lo principal es la calidad, no la cantidad.
Si se añade la gestión de lotes, la curva será más rápida.