mytarmailS:

))))

No hay que ver, arreglar el lote

econometría + Les :)


 
Maxim Dmitrievsky:

Mago )))) ¿qué es un bosque?
Valeriy Yastremskiy:
Quiero un montón de ofertas, no funciona todavía
 
Maxim Dmitrievsky:

Max, ¡que Dios te bendiga y te guarde!

Llena tus bolsillos de dinero y se desata el infierno. Amén.

Alexander_K2:

)))

 
Maxim Dmitrievsky:

Bueno, demasiado bonito. Sobre todo teniendo en cuenta lo diferente que ha sido el mercado en el último mes y medio. Debería haber subido o bajado.

 
Maxim Dmitrievsky:

Es curioso, la implementación del autor fue en Fortran)))) ¿cuántos signos había (qué))))?
Valeriy Yastremskiy:
regresiones locales, incrementos. Selecciona los atributos por sí mismo, deja 10-15 de 250

ah, más números de reloj vía van hott
Andrey Khatimlianskii:

Ni hablar, es feo...

 
Maxim Dmitrievsky:

¿Por qué hay muchas ofertas? ¿Para alimentar a un corredor?
Lo principal es la calidad, no la cantidad.
Si se añade la gestión de lotes, la curva será más rápida.

