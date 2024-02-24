Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1756

Valeriy Yastremskiy:

Lo entiendo, pero es para un solo promedio, o más bien adelgazamiento, la cuestión es cómo hacer el mismo algoritmo para todos los TFs

Es una pregunta bastante complicada, yo mismo lo pienso todo el tiempo, sólo diré que la dirección correcta es el análisis espectral

Valeriy Yastremskiy:

cómo decidir que en lugar de un marco temporal de 5 minutos el objetivo es de 15 minutos y entonces miramos el horario, entonces el horario ha terminado y estamos atrás por un minuto

Creo que la respuesta correcta es una simulación, nadie sabe cómo hacerlo bien, así que tenemos que simular todas las actividades y obtener las estadísticas de resultados

También debería haber cierta adaptabilidad, dependiendo de las características del mercado deberíamos cambiar los parámetros de decisión

Valeriy Yastremskiy:

Las acciones de focalización son lo que suponemos que deben hacer o harán las personas, los artistas o los amigos cuando hacen algo juntos. Pero a veces dices una cosa y no te entienden como esperas. En las tareas monosilábicas esto es fácil de corregir. En los complejos es más difícil.

¡¡¡¡¡¡No hay una acción objetivo, hay una variable objetivo, es la misma y no cambia para nadie, la cuestión es minimizar el error de este objetivo, no hay ambigüedades !!!!!!
 
mytarmailS:

Esta es una pregunta bastante complicada, yo mismo lo pienso todo el tiempo, sólo diré que la dirección correcta es el análisis espectral

Creo que la respuesta correcta aquí es la simulación, nadie sabe cómo hacerlo bien, así que se simulan todas las acciones y se obtienen las estadísticas resultantes.

El análisis espectral no hará daño, pero juega donde la esencia espectral, las moléculas y los átomos oscilan con una determinada frecuencia, emiten una determinada frecuencia de onda y aquí funciona el espectrógrafo. En la comunidad de personas, las teorías ondulatorias tienen un lugar, por lo que el análisis espectral es apropiado, pero en la comunidad de personas no hay entidades espectrales ondulatorias, por lo que no es posible describir completamente el sistema con ondas. Sin embargo, esto es sólo una hipótesis.

Lo de la simulación no lo entiendo. Tenemos un historial de 70 en cada instrumento. Esto es lo que hay en el activo y con lo que podemos trabajar.

 
Parece ser un algoritmo sencillo, miramos el zigzag de cada marco temporal y promediamos el valor de las tendencias y el tiempo de las mismas. Vemos que el valor de las tendencias es 2 veces el diferencial, lo que significa que podemos trabajar con este marco temporal. También nos fijamos en la velocidad, es decir, en el valor medio de las tendencias dividido por la duración media y encontramos el valor más alto. Pero algo está mal.... es tan jodidamente fácil.
 
Valeriy Yastremskiy:

El análisis espectral está bien, pero toca donde la entidad espectral, las moléculas y los átomos oscilan a una determinada frecuencia, emiten una determinada frecuencia de onda y aquí funciona el espectrógrafo. En la comunidad humana, las teorías ondulatorias tienen un lugar, por lo que el análisis espectral es apropiado, pero en la comunidad humana no hay entidades espectrales ondulatorias, por lo que no es posible describir completamente el sistema con ondas. Sin embargo, esto es sólo una hipótesis.

Lo de la simulación no lo entiendo. Tenemos un historial de 70 para cada instrumento. Esto es lo que hay en el activo y con lo que se puede trabajar.


Simulas tus acciones con una máquina...

A 5 min veo una divergencia en m60, ¿qué pasa si compro después del máximo diario?

Así es como se simula el comercio en la historia ... Esto genera reglas profundas para la toma de decisiones

 
Valeriy Yastremskiy:
Creo que el algoritmo es sencillo, mira el zigzag de cada marco temporal y promedia el valor de las tendencias y el tiempo de las mismas. Deberíamos mirar, si el valor de las tendencias es 2 veces mayor que el spread, significa que podemos trabajar con este marco temporal. También nos fijamos en la velocidad, es decir, en el valor medio de las tendencias dividido por la duración media y encontramos el valor más alto. Pero ese no es el caso.... es tan jodidamente fácil.

No es fácil, es primitivo, y siempre estás detrás de la curva, es como el comercio

 
Tal vez se me escapa algo :), no tires tomates... Me parece que usted le impone a la NS la tarea de predecir completamente la serie temporal. Me imagino el lío que se monta con las entradas :) Es decir, hay operadores que operan manualmente y son más o menos rentables. Si no es la pesca de pepitas mirando el vaso, por regla general, la persona tiene algunas reglas básicas claras. Por ejemplo, comprará si el precio se ha desplomado mucho en la ventana M5. Al hacerlo, observará el panorama de BP a mayor escala, observará otros instrumentos de negociación como indicadores de referencia. El otro esperará hasta que la multitud se detenga (a juzgar por el movimiento del kotier), al tiempo que realiza una evaluación de la probabilidad basada en sus estadísticas y observaciones. Me parece que debería haber una lógica clara para determinar los puntos de entrada y salida (es decir, un sistema de trading), pero la probabilidad de ganar ya está determinada por NS, entrenada en los mismos ejemplos con una regla clara de entrada y salida (igual que hace un humano). Las entradas, por supuesto, tendrán que ser alimentadas de forma concisa con el estado de este instrumento. Por ejemplo, sí - información comprimida sobre la descomposición espectral de este PA, MAs, posición y dinámica del instrumento en relación con el índice común (calculado a partir de un montón de otros símbolos correlativos), etc. Si hay algún patrón en esos patrones, la SN lo determinará, como lo determina un humano.
 
mytarmailS:

Análisis espectral


se inventó hace unos 100 años ))

Puede ser útil:

El código base tiene indicadores que calculan la fase trigonométrica (en grados) de la onda prevista.MT4,MT5.

Una onda sinusoidal digitalizada es más fácil de mover (para ajustar la fase).

Pan PrizMA CD Phase Sin leverage_72
Pan PrizMA CD Phase Sin leverage_72
  

 
Valeriy Yastremskiy:

Pero no hay entidades espectrales de onda en la comunidad humana,

Sí, los hay.

 
dicen que un gorro de papel de aluminio protege contra las entidades espectrales
 

Si no se cuelga del ForEx... Las bolsas rusas (MOEX, FORTS), por ejemplo, dan más información sobre las cotizaciones. Esta es la relación de posiciones abiertas, una tabla de todas las operaciones. Hace un año me interesé por "todos los tratos". Se ha creado un indicador que muestra todos los tratos como saldo acumulado Balanza comercial en FR y SR "un papel". Me dio la oportunidad de observar cosas interesantes:

A menudo se observan discrepancias significativas entre los incrementos de precio y los incrementos de saldo en todas las operaciones (lo que se supone que no es lógico). Se puede observar cuando hay descargas de volumen significativas con un precio que se aplana. A continuación viene el pago de la avaricia. Dado que el cierre de las posiciones de compra se realiza mediante operaciones de venta, de hecho, no interfiere con la visualización. Lo importante aquí es la preponderancia del Interés Abierto. Me refiero a que esa información adicional sobre las entradas de NS no interferiría con ella... :)

