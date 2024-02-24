Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 874
¿Cómo sabemos si encajan? ¿Hace NS (redes neuronales)?
Yo en el proceso de preparación, por así decirlo, quiero normalizar los objetivos y darles una calificación - muy malo - completa basura, promedio - ok, muy bueno - también basura (por la rareza).
Me estoy preparando, por así decirlo, para normalizar los objetivos y darles una calificación: muy malo - una completa basura, medio - ok, muy bueno - igual de basura (porque es raro).
¿En qué estado debo buscarlos y comprobar si se ajustan? No tengo los conocimientos - soy un tonto, así que pregunto a los inteligentes.
http://www.flong.com/texts/code/shapers_exp/
Necesita un Sigmoide Logístico (en la parte inferior de la página)
sustituya sus datos normalizados de 0 a 1 en la función.
Estoy fantaseando: anteanoche inventé un método para seleccionar predictores (para mí es el cálculo de filtros), y quiero probarlo.
Además de los indicadores naturales, quiero utilizar algunos coeficientes estimados - lo que será mejor - no lo sé todavía. Puede que no sea nada y que esté delirando, pero lo comprobaré...
Gracias, lo investigaré.
¿Qué haces con él?
No sé, podríamos ir a la Asamblea Nacional.
necesidad de hacer más por los tics
Ya veo...
Bueno, ¿cuál era el propósito/concepto original?
ya sabes, tamizar los flujos de los que Alessandro escribió
para lograr una distribución de Poisson de los rendimientos o algo así
es en realidad un montón de basura.
Para entenderlo, basta con preguntarse "¿Por qué?" e intentar dar una respuesta razonable.