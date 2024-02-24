Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 874

Yuriy Asaulenko:

¿Cómo sabemos si encajan? ¿Hace NS (redes neuronales)?

Y si no, ¿qué haces? Y eso estaría más cerca del tema de MO).

Yo en el proceso de preparación, por así decirlo, quiero normalizar los objetivos y darles una calificación - muy malo - completa basura, promedio - ok, muy bueno - también basura (por la rareza).

 
Aleksey Vyazmikin:

¿Y qué haces? ¿Un campo?

Aleksey Vyazmikin:

¿En qué estado debo buscarlos y comprobar si se ajustan? No tengo los conocimientos - soy un tonto, así que pregunto a los inteligentes.

http://www.flong.com/texts/code/shapers_exp/

Necesita un Sigmoide Logístico (en la parte inferior de la página)

sustituya sus datos normalizados de 0 a 1 en la función.

Exponential Shaping Functions - Golan Levin and Collaborators
  • www.flong.com
A collection of functions for shaping and tweening signals in the range 0 to 1.
 
Yuriy Asaulenko:

¿Y qué haces? ¿Área?

Estoy fantaseando: anteanoche inventé un método para seleccionar predictores (para mí es el cálculo de filtros), y quiero probarlo.

Además de los indicadores naturales, quiero utilizar algunos coeficientes estimados - lo que será mejor - no lo sé todavía. Puede que no sea nada y que esté delirando, pero lo comprobaré...

Maxim Dmitrievsky:

Gracias, lo investigaré.

Maxim Dmitrievsky:

¿Qué haces con él?

Oleg avtomat:

¿Qué debo hacer al respecto?

No sé, podríamos ir a la Asamblea Nacional.

necesidad de hacer más por los tics

Maxim Dmitrievsky:

No sé, podrías presentar una NS.

deberíamos hacer para las tics...

Ya veo...

Bueno, ¿cuál era el propósito/concepto original?

Oleg avtomat:

Ya veo...

¿Cuál era el propósito/concepto original?

ya sabes, tamizar los flujos de los que Alessandro escribió

para lograr una distribución de Poisson de los rendimientos o algo así

Maxim Dmitrievsky:

Bueno, la criba de arroyos de la que escribió Alesander

lograr una distribución de Poisson de los rendimientos o algo así

es en realidad un montón de basura.

Para entenderlo, basta con preguntarse "¿Por qué?" e intentar dar una respuesta razonable.

