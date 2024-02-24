Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1754
Pasemos a la clasificación, las métricas son claras, siempre se puede comparar con otra persona y es fácil.
Tengo una idea interesante, una especie de privilegio útil
Que tal si creamos un conjunto de datos (el mismo para todos) con objetivo y precios + varios indicadores útiles y lo posteamos aquí, hacemos un test y una prueba de funcionamiento y "test2" para la verificación completa de OOS del modelo ya entrenado.
La gente subirá el conjunto de datos e intentará mejorar la calidad de la clasificación, si algo va bien, se añadirá al conjunto de datos como ficha/indicador.
El resultado:
1) se mejorará el conjunto de datos, se mejorarán las características que contiene.
2) Los modelos mejoran
3) La comprensión de cómo trabajar con las características y AMO evoluciona.
4) Aunque a distancia, pero con trabajo en equipo
5) Es bueno para todos, todos se beneficiarán y por fin habrá unidad, no peleas, y el desafío es un incentivo para hacerlo mejor que los demás.
cada uno a lo suyo...
un único conjunto de datos con un único objetivo para todos
¡Esta es la solución!
Entonces se hablará más de un proyecto en lugar de cada uno por su lado, y habrá más entendimiento entre todos porque todos están en un proyecto en lugar de cada uno en el suyo.
un único conjunto de datos con un único objetivo para todos
Entonces la conversación no sería sobre una cosa, sino para la mejora de todos, y habría más entendimiento entre todos, porque todos están en un mismo proyecto, no cada uno en el suyo.
El socialismo es bueno, pero cuando la multitud carece de entendimiento común, una fe común no nos salvará.
Cada uno debe creer en lo que cree, pues será recompensado según su fe y sus obras.
El socialismo es bueno, pero cuando la multitud no es de una sola mente, una sola fe no salvará
¿estás borracho? ))
será el mismo, pero de izquierda a derecha
Uf, no me di cuenta de que era de la vía correcta. Entonces no es interesante, no se puede regatear en el pasado (no se puede optimizar en el futuro)...
Usted tiene un sesgo hacia la posición de las piezas de prueba. Mucho más importante es la conservación de las características de la CT en el OOSEl OOS del frente tiene un cierto sentido en la ST con el análisis de la tendencia a largo plazo, en función del tiempo. Por lo demás, no hay ninguna diferencia
Bueno, no está en igualdad de condiciones.
Puedes dirigirte a mí como tú.
Bueno, no está en igualdad de condiciones.
sobre usted - todos ustedes aquí)
En general, es un enfoque defectuoso, puede encajar accidentalmente cualquier pieza, ya sea frontal o trasera.
Bueno, no está en igualdad de condiciones.
Si se toma la altura de los triángulos como una probabilidad de preservar la regularidad encontrada, el enfoque de Maxim es más lógico.
sobre usted - todos ustedes aquí)
¿Cómo se miran las tendencias locales, que son diferentes en el tiempo, cómo se gradúan, al menos la lógica de cómo? Por supuesto que sí. La respuesta está en la prueba en todos los símbolos de 70 a 20 años tickwise )))) y si el beneficio en el 90% de la fila ))))) Aunque la probabilidad de mierda es una obviedad... y el 10% siempre está ahí .... Siempre hay que aprender y tú también lo consigues....