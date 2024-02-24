Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1750
1.análisis del espectro
2.sistemas adaptativos
3.previsión
4.MO
5. y dos dummies al final "DEMA" )))) para suavizar la señal
Vale, pero no cojas el rojo y el naranja, mejor el negro mate o el plata metalizado
ahah ok )
aquí hay otra sección, el mismo modelo, total oos.
No puedo creerlo, sólo tengo un pensamiento: error en algún lugar, error en algún lugar, error en algún lugar)) pero ¿dónde?
lo más probable es que no haya ningún error, puede pasar a producción y abrir una nueva vida buena
bonita foto, mejor que las anteriores))) ¿qué ha cambiado en las últimas fotos?
mayor adaptabilidad
probablemente no haya errores, puedes entrar en producción y abrirte a la nueva buena vida
Si te abres a una nueva vida buena durante mucho tiempo, ésta empezará a abrirse a ti)
Verdadero )
no es un mal filtro de falsa bandera))))
Comprobación al 100% de nuevo, por si hay aleatoriedad, miradas, etc.
Sí, error encontrado )
la conversión de la matriz tenía 1 en lugar de 10 )
Bueno, eso fue un peek....
Digamos, cuántas veces...