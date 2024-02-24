Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1750

mytarmailS:

1.análisis del espectro

2.sistemas adaptativos

3.previsión

4.MO

5. y dos dummies al final "DEMA" )))) para suavizar la señal

Está bien, pero no te quedes con el rojo y el naranja, prefiere el negro mate o el plateado metálico
 
Maxim Dmitrievsky:
Vale, pero no cojas el rojo y el naranja, mejor el negro mate o el plata metalizado

ahah ok )


aquí hay otra sección, el mismo modelo, total oos.

No puedo creerlo, sólo tengo un pensamiento: error en algún lugar, error en algún lugar, error en algún lugar)) pero ¿dónde?

mytarmailS:

lo más probable es que no haya ningún error, puede pasar a producción y abrir una nueva vida buena

 
mytarmailS:

bonita foto, mejor que las anteriores))) ¿qué ha cambiado en las últimas fotos?

 
Valeriy Yastremskiy:

Bonita foto, mejor que las anteriores))) ¿qué ha cambiado a las fotos anteriores?

mayor adaptabilidad

 
Maxim Dmitrievsky:

probablemente no haya errores, puedes entrar en producción y abrirte a la nueva buena vida

Si te abres a una nueva vida buena durante mucho tiempo, ésta empezará a abrirse a ti)

Aleksey Nikolayev:

Si te abres a una nueva vida buena durante mucho tiempo, ésta empezará a abrirse a ti)

Verdadero )

 
mytarmailS:

mayor adaptabilidad

no es un mal filtro de falsa bandera))))

 
mytarmailS:

Comprobación al 100% de nuevo, por si hay aleatoriedad, miradas, etc.
 
Mihail Marchukajtes:
Comprobación al 100% de nuevo, por si hay aleatoriedad, miradas, etc.

Sí, error encontrado )

la conversión de la matriz tenía 1 en lugar de 10 )

Bueno, eso fue un peek....

Digamos, cuántas veces...

