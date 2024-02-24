Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1653
Porque nadie tiene esa estrategia. No me refiero a uno de fantasía, sino al que hace más dinero con el dinero, y es estable y permanente.
Bueno, tienes un indicador que predice el mercado, ¿verdad?
Te das cuenta de que no eres el mejor experto en AMO del mundo, ¿verdad? Y no eres el mejor experto en mecánica de mercado... lo que significa que no has implementado las mejores soluciones en tu indicador. Ahora imagine que su indicador puede mejorar en un 30-50% utilizando las mejores soluciones ....¿Se lo imagina? )
Buena pregunta. El sentido práctico es el mismo que para todos aquí: ganar dinero. Sólo que la forma de conseguirlo no es a través de la guerra con los molinos de viento en forma de "superestrategia", sino a través de la creación de un nuevo producto. Hoy en día neuro no es peor que muchos indicadores, por ejemplo, no recomendaría abrir una posición contra sus señales. El hecho de que esto no es una ilusión se confirma por la carga de la API - el Asesor Experto se está utilizando.
Exactamente, no veo ninguna señal específica en sus fotos. La construcción de la línea de previsión por encima o por debajo del cociente no es una señal. Una señal es una condición específica, un momento competitivo. ¿Dónde están marcados de tal manera?
¿Lo he entendido bien? ¿Que no quiere comerciar, sino ganar dinero con el propio producto?
Si entiendo bien, resulta que no cree en su producto, no confía en las señales
El día no fue en vano, puse dos pronósticos en un solo gráfico - largo y corto.
Este es el bitcoin en el M1 durante las últimas 24 horas. Colores:
1 - largo plazo
2 - largo hacia arriba
3 - cortocircuito hacia abajo
4 - cortocircuito hacia arriba
No puedo apartarme... hipnotizante. No es que las previsiones sean correctas, simplemente son hermosas.
Lástima que no pueda compartir la admiración, no está claro dónde vender, dónde comprar, dónde parar. Las flechas serían...
Bingo :)))
Entonces también habrá flechas de compra/venta.
Estos problemas no se resuelven a nivel de aficionado. Ahora mismo no me importaría tener un equipo de dos buenos programadores muy bien pagados, uno de los cuales es un matemático con profundos conocimientos de redes neuronales, y el otro es simplemente un programador generalista. Además, los costes de hardware son ilimitados. En esas condiciones, se puede hablar de un resultado. Sólo es posible si hay un inversor estratégico.
No es así, tienes que convertirte en un experto en muchos campos por ti mismo
Lo más probable es que los especialistas mejor pagados ya tengan una ocupación favorita y un buen sueldo. Si de repente quieren combinar un matemático de redes neuronales y un programador para predecir el mercado, ¿para qué te necesitan?
Y sobre el inversor, el inversor es un hombre que quiere invertir un dólar y obtener dos dólares durante un determinado periodo de tiempo. ¿Qué le dices? Tú: Somos tres tipos duros que queremos intentar hacer previsiones de mercado, no sabemos si lo conseguiremos ni cuándo, ¡pero necesitamos el dinero ya! )), la reacción del inversor?
Finalmente he realizado la salida al programa desde mi AMO.
Quiero decir de entrada que es sólo un borrador, al que le faltan muchas cosas, por ejemplo falta de ajuste adaptativo, que debería estar en cada barra (no lo he implementado en la salida), es decir, el algoritmo negocia el conocimiento del mercado de ayer por la mañana, y esto sin duda no es óptimo, pero lo terminaremos.
También el algoritmo debe ser considerado como el primer bloque de tres:
bloque 1 : dirección del mercado
bloque 2 : mejor punto de entrada
Bloque 3 : filtrar las entradas falsas.
Es decir los puntos de entrada no son claros no es agradable, pero no es la tarea de este bloque, la tarea del bloque para ser adecuado a la dirección del mercado
De hecho, no hay parámetros para operar, sólo una regla lógica para entrar en la posición.
Este es el Euro 5 min. si acaso) (el instrumento más imprevisible y querido por todos)
Me pregunto qué pasará con él al final del día, ya que ya está utilizando el conocimiento irrelevante sobre el mercado ... Veamos...
Hoy es viernes, debería haber movimientos bruscos y fuertes, será una prueba de estrés...