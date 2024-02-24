Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1647
El que sabe lo que piensa la multitud tiene ahora una predicción un paso por delante
La realidad actual hace que esto sea decepcionante. He aquí la razón:
1. "El público siempre se divide en dos bandos: compradores y vendedores. Pueden pensar lo que quieran, pero sus predicciones son siempre contrarias. Así que ya tenemos 2 opiniones mutuamente excluyentes.
2. Nosabemos cómo o qué hará que uno de los "bandos" sea más activo que el otro y que (en su perjuicio) empiece a tomar el precio del mercado en lugar de esperar con limitadores. Al fin y al cabo, es la iniciativa la que da impulso al movimiento, y la iniciativa, son las Ofertas de Mercado. Son menos rentables, pero dan un paso adelante mostrando determinación. El que toma una oferta de mercado está más seguro de la dirección del movimiento que el que espera con limitadores. No sabemos cuántos de estos "decisivos" son por el momento.
Además, los robots han inundado el mercado sin emociones y su "capacidad de decisión" no está influenciada por su motivación sino por su algoritmo. No conocemos los algoritmos de los robots en el mercado.
4. Los operadores modernos hace tiempo que perdieron el contacto con los acontecimientos del mercado y operan con todo tipo de fórmulas/indicadores que utilizan parámetros derivados y que no tienen nada que ver con los acontecimientos mundiales y, por tanto, sus decisiones NO son predecibles.
5. Hay contrapartes que pueden detener/revertir cualquier movimiento utilizando una enorme liquidez. Especialmente en los mercados débiles. En ese caso, es mejor saber lo que quiere la contraparte que la multitud.
Así que es un poco más complicado que eso.
Un buen reemplazo para el Automat crece)
Queda por ver cuando se empiece a graficar la suma acumulada de los resultados de la moneda, prediciendo con Fourier, wavelets y otros DSP. Al fin y al cabo, este gráfico es una función del precio frente al tiempo, discretizada en el tiempo, cuantificada, digitalizada.
+++)))
nuestros idiotas
¿los tienes?
¿los tienes?
Ya he escrito antes, están todos inundados) es que me da pereza hacerlo yo mismo.
agrupación por cualquier medio disponible reglas
comprar Eurobucks en abril y vender en mayo)
Es mucho más sencillo, créeme que puedes, todo es posible)) Sólo hay que escribir un montón de texto para explicarlo todo, pero al final se puede predecir y no es difícil ...
La multitud es así))... fácil de predecir ) al igual que algunos de los habitantes de este foro
prometen un colapso de todo)
por ejemplo, el reciente colapso del hilo de colapso global)
nos prometen algo todo el tiempo )
Entrenado para "una hora". Las pruebas retrospectivas muestran que se entrenó mejor que 15 minutos. Cómo en la práctica se verá cuando la historia se acumule. Ahora tengo un dibujo para la noche.
Esto esBTCUSD en M2. Sondeo de la red cada 2 minutos. En cada punto la previsión es de 60 minutos, pero es muy provisional. Simplemente se le pregunta a la red "¿qué ocurrirá dentro de una hora?" y ésta responde a la magnitud esperada del cambio de precios. La línea superior es el movimiento descendente, la línea inferior es el movimiento ascendente, y el grosor de la línea es el grado de confianza. Más adelante daré un enlace a un experto con dicha predicción.