Vizard_:

¡¡¡Super!!!

Me alegro de que al menos alguien lo haya apreciado. No es un poema si soy honesto....
 
Mihail Marchukajtes:
Sensei,
Inspirado por la luna.
Una tarde de primavera...

 
No es la maldita primavera. Hoy está nevando hasta las pelotas. ¿Dónde está ese resorte proverbial? No puedo verlo :-(
 
Mihail Marchukajtes:
No discutas, es primavera. Por eso estás tan bueno)))

 
Y sólo la Unión de Compositores
Y sólo la Unión de Escritores
Y sólo el Sindicato de Artistas
Sagrada e intacta por la carroña
 
Aquí vamos, nos ponemos en forma)))
 

El día no se desperdició, puso dos pronósticos en uno en el mismo gráfico - largo y corto.
Esta es la parte de la M1 en las últimas 24 horas. Colores:
1 - largo plazo
2 - largo hacia arriba
3 - cortocircuito hacia abajo
4 - corto hacia arriba

No puedo apartarme... hipnotizante. No es que las previsiones sean correctas, simplemente son hermosas.


 
Evgeny Dyuka:

En el probador siempre quiere trabajar, por lo que abrir al menos una cuenta de centavos, el proceso de hipnotización será mucho más rápido.

 
Igor Makanu:

Por principio, no lo haré. Estoy en redes neuronales donde estoy ahora, sólo porque no me lo he metido en la cabeza. Y no lo volveré a hacer, ya he tenido una fase de parloteo interminable en torno a objetivos y paradas.
Por cierto, esto no es un probador, el gráfico se complementa cada minuto.
 
Evgeny Dyuka:
- por principio

- no hay dolores de cabeza.

- en el probador no funciona

...bueno, como si sólo una pandereta de chamán no fuera suficiente para completar el conjunto, aunque ... probablemente todos empiezan así - la otra manera sería aburrida ))))

De acuerdo, no me distraigo de la contemplación de lo que es fascinante.

