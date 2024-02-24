Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1651
¡¡¡Super!!!
Me alegro de que alguien lo haya apreciado. No es un poema para ser honesto ....
Sensei,
Inspirado por la luna.
Una tarde de primavera...
Sensei,
inspirado en la luna.
Noche de primavera...
¿Qué demonios es la primavera? Hoy ha nevado hasta las pelotas. ¿Dónde está esta primavera? No lo veo :-(
No discutas, es primavera. Por eso estás tan bueno)))
El día no se desperdició, puso dos pronósticos en uno en el mismo gráfico - largo y corto.
Esta es la parte de la M1 en las últimas 24 horas. Colores:
1 - largo plazo
2 - largo hacia arriba
3 - cortocircuito hacia abajo
4 - corto hacia arriba
No puedo apartarme... hipnotizante. No es que las predicciones sean correctas, simplemente son hermosas.
En el probador siempre quiere trabajar, por lo que abrir al menos una cuenta de centavos, el proceso de hipnotización será mucho más rápido.
Por cierto, esto no es un probador, el gráfico se complementa cada minuto.
Por principio, no lo haré. Estoy en las redes neuronales donde estoy ahora sólo porque no me he molestado en ello. Y no lo haré en el futuro, ya he vivido una fase de saltos interminables de objetivos y paradas.
Por cierto, esto no es un probador, el gráfico se complementa cada minuto.
- por principio
- no hay dolores de cabeza.
- en el probador no funciona
...bueno, como si sólo una pandereta de chamán no fuera suficiente para completar el conjunto, aunque ... probablemente todos empiezan así - la otra manera sería aburrida ))))
De acuerdo, no me distraigo de la contemplación de lo que es fascinante.