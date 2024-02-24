Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1659

mytarmailS:

No, en el papel hasta ahora, pero puro OOS

Mira lo que me he perdido. Hay que hacer pruebas con un solo lote y de acuerdo a la oferta, de lo contrario no se verá la imagen real. Lo que tiene ahora se hace a expensas del capital, se sobrevende, etc. El resultado real se hace SÓLO por un lote y de trato en trato. Y SÓLO de esta manera no de otra .... No te engañes...
 
En cuarentena, estoy descargando StarCraft BroodWar, ¿quién está conmigo?
 
Corre un lote de comercio a comercio. Veamos...
 
Mihail Marchukajtes:
Hazlo un lote de comercio a comercio. Veamos...

es un lote de comercio a comercio

 
Evgeny Dyuka:
Gracias, sólo recuerda utilizar las palabras "red neuronal" en lugar de "red" y "comercio" más a menudo en tus respuestas.

Vete a la mierda.... Sinceramente. Te vas a poner en un aprieto aquí. Maldito troll....

 
De acuerdo, bueno, esa es una historia diferente. Así se hace.... ¡¡¡¡Así se hace!!!!

Seré sincero, el aspecto del OOS es bastante adecuado y alentador. Por experiencia puedo decir mucho de la curva de balance y fondos y las otras fotos son bastante adecuadas. Sólo que aquí tuve una imagen similar, que posteriormente no se confirmó que atribuyo a una coincidencia aleatoria. Da un paso atrás al menos 2-4 semanas y mira. Encuentra el momento en el que el TS empieza a caer en picado. ¿No quieres saberlo? ¿Qué grado de supervivencia tiene su ST?

 

El bit + Expert de hoy mencionado anteriormente. Los que lo usan confirmarán...
El naranja está abajo, el verde está arriba.
Este neuro es más inteligente que todos los comerciantes que conozco.

La red neuronal y el comercio

Mihail Marchukajtes ¡¡¡Sal de ahí!!!

 
¡Bien! Me gusta mucho su indicador.

 

Gianni, eres un verdadero tonto. Me da pena que te rompas en la roca de tus ilusiones.


Adelante, gánatelo. Voy a mirar. Haz al menos 15 intercambios para las estadísticas, ¿o vas a seguir dándonos tus fotos? Cuando lo hagas, entonces hablaremos....
 
mytarmailS:

¡Bien! Me gusta mucho su indicador.

No te preocupes, es una mierda. Tal vez tenga razón, pero no podrá usarla. 100%
