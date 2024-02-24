Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1656
Los aficionados a las flechas y al comercio real son bienvenidos.
Reentrenado para vender/comprar neuro. Esta es la parte de hoy, rojo - cortocircuito, azul - anhelo.
No es lo ideal, por supuesto, pero como usted quiera. El experto está completando y lo publicaré más tarde.
Esta es una captura de pantalla anterior para la objetividad, no tan calado, pero el trabajo ...
Un ejemplo de comportamiento sorprendente de una red neuronal. Hubo otra descarga de bitcoins durante la noche.
1 - señales persistentes hacia abajo,
2 - en la corrección, ¡¡¡las señales siguen bajando!!!
3 - comienzo de una verdadera corrección,
4 - esperando que el hundimiento continúe.
Las MAs u otros indicadores no pueden explicarlo.
¡Respeto!
¿Tiene usted una experiencia de este tipo?
El resultado debe ser un archivo .exe cargado con los expertos necesarios y con la configuración ya preparada.
¡Respeto!
Pues mira Eugenio el problema del comercio real es el siguiente. Una vez que se obtiene el primer valor para vender, en su caso la señal roja por encima del kotir, no se sabe qué pasará después. ¿Se mantendrá el pronóstico o habrá un retroceso? Así que el movimiento se realiza a la primera señal diferente de la anterior. Si colocas flechas simples al principio de tus pronósticos y calculas el número de puntos ganados, no veo ninguna ganancia ahí, por desgracia. No entiendo qué cosas interesantes veis ahí, es una mierda. Mis operaciones están en el drawdown. La salida con un giro no es muy buena. Por qué estás tan orgulloso de ello, no lo entiendo, pero sigue, tal vez nos sorprendas a todos de verdad...
2. Entiendo que duela, pero no hay que apresurarse con esas valoraciones, sólo hay que esperar a que haya un fracaso real por mi parte y entonces será más fácil y mi ánimo subirá.
3. Conozco las deficiencias del pronóstico, me avergüenzo, estoy trabajando para mejorar...
1. No estoy orgulloso, esta es una rama temática del foro. Todos comparten información sobre el trabajo en redes neuronales.
Es doloroso ver cómo no entiendes lo que te dicen.
El indicador dibuja las curvas, parece que ¡hurra! - pero no es hooray! (С) - parece una caricatura sobre Prostokvashino )))
Los fracasos ocurren a todos los que quieren probar tales obras de arte en línea, todos los fracasos se achacan no a la falta de voluntad (o incapacidad) para probar con el probador, y a algunas circunstancias de fuerza mayor y menores
Puedo tranquilizarte, no estás solo, conozco foros donde la gente está probando indicadores de onda en línea, entonces ... No es una cuestión de tiempo sino de ilusión, que se convierte en la base de un sistema de comercio
me repito, buena suerte en esta búsqueda
SZZY: Lea al menos el artículoDEEPNESSES PARTE 1, 2- por desgracia, es necesario entenderlo, para no estar bajo la ilusión de sus propias esperanzas