Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2530
Sólo un vistazo a la correlación del último mes entre la cobertura total de opciones (más cercana a K) y el movimiento de los futuros -- en la zona TP yen todas,sin sesgo... sin análisis factorial (el rasgo de factor del total_hedge se elige para nada)
Los gastos operativos no se comprueban por separado, sino que se trata de un vector de muestreo para todo el periodo...
en general, para la moneda, como es habitual (a menudo) en los activos de riesgo la correlación positiva entre el movimiento de los futuros y el tamaño de su cobertura total es más representada...
Pero por qué los índices TF muestran más posiciones cubiertas que, por ejemplo, el ES, sólo se puede adivinar... - probablemente era más interesante para smarts el mes pasado... - la razón para buscar las Noticias puede ser intentada (ahí es donde NN puede realmente involucrarse - pero no es mi nivel todavía)...
en el modelo para la previsión no he comprobado estas dependencias... Si (estas dependencias) son a largo o corto plazo tampoco lo he comprobado...
Es comprensible. Entonces, ¿comprar o vender?
Se están dando cuenta. Y a juzgar por el volumen del hilo ha tardado mucho en llegar.
Sólo el sexo femenino tiene ideas brillantes en nuestro foro, ¡sinceramente!
¡Señora, no preste atención, por favor, continúe!
Escuchando con mucha atención.
Sí, se puede llegar a un montón de variantes, me pregunto de nuevo cómo se hace por el libro de texto)
A la espera de la opinión de Aleksey Nikolayev)
Parto de lo mismo que Drimmer: necesito marcar los movimientos de alguna manera. A continuación, utilizo el mismo método que en mi artículo sobre las brechas para estudiar las estadísticas de retorno al punto de partida de los movimientos seleccionados.
Una pregunta para los físicos y los matemáticos: ¿qué es un BPA? Dame una definición... de lo contrario te pierdes y no das definiciones de entidades
