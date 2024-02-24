Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1658
Abrió el artículo por consejo de Igor Makanu
https://www.mql5.com/ru/articles/1530
Enumerado inmediatamente a las "conclusiones" y me gustó uno)
"Terminemos este artículo con una pregunta muy dura: ¿acaso la parte analítica de la gran mayoría de los ST es inútil, y los principales esfuerzos deberían centrarse en técnicas de gestión monetaria eficientes y sólidas ("¡La analítica no es nada, la gestión monetaria es todo lo demás!")?"
Creo que el autor de este artículo se puso a escribir 2 artículos para dejar clara esta tesis entre líneas ;)
No creo que el autor de este artículo haya decidido escribir dos artículos para explicar esta tesis entre líneas ; pero el problema es más profundo, se puede ver a Savvateev en YouTube, no una serie de conferencias, sino sólo su entrevista, ha expresado su opinión sobre el sinsentido de la previsión de las series temporales y la economía, y es bastante interesante como hombre, sin ampulosidad, pero explica muy bien, así que me gusta ver a Savvateev a veces - lo recomiendo.
No pretendo medirme con nadie, ni sorprender a nadie. Estás enfermo...
al menos una persona sana se sumó a nuestra sala )))))
Experto actualizado.
Este muestra y combina dos previsiones, la corta y la larga.
El largo es más claro y más alto y el corto es más oscuro y más bajo.
A medida que se añaden las velas se actualiza la previsión.
Descargue aquí.
Si bajas el zoom al mínimo, la imagen será así.
Zhenya, no es interesante, sinceramente. En primer lugar porque no está claro y en segundo lugar no tiene sentido práctico. Ahora haga flechas donde el pronóstico cambie de Compra a Venta y viceversa. Ni siquiera se puede juzgar la calidad de la red por sus capturas de pantalla.
¿Qué esperas mostrando fotos así?
Mihail Marchukajtes:
¿Qué esperas al publicar este tipo de imágenes?
Espero que la imagen te excite y escribas algo duplicando el enlace de descarga. Hace que el foro se indexe bien. Como resultado, mi API ya está cayendo de la carga. ¡No te saltes las fotos!
Mi algoritmo...
Evra 5m, tres días de negociación desde la tarde del 26.03 hasta ahora, full OOS sin retoques, ni optimización de los parámetros de entrada, nada, ¡tal cual!
MSUA
Lo mismo, ya se está comerciando con el bosque aleatorio
Lo siento, pero acabas de admitir que quieres ganar dinero con la indexación o lo que sea pero no con el trading. Sus imágenes son incomprensibles y no tienen sentido. Así que no se moleste usted y los grandes admiradores de este hilo. Su red es una basura y ya está. Y si tienes un recurso desde el que vas a promocionar tus gilipolleces, alégrate de que no esté ahí, porque lo haré añicos. No tiene sentido. ¡¡¡¡No hay uso práctico!!!!
Hermoso, si está en una cuenta real, es súper.
No, sobre el papel hasta ahora, pero puro OOS
Inmediatamente se siente enfoque adecuado, sólo recuerda que podría ser OOS al azar. Es necesario realizar optimizaciones poco frecuentes con las retroalimentaciones apropiadas para estar seguros de que el enfoque es adecuado. Pero en general es bastante bueno. A diferencia de Eugene, que no puede proporcionar tal estatus...
El truco aquí es que no siempre puedes estar seguro de que el OOS estará marcado. Sólo las pruebas múltiples a lo largo del tiempo responderán a eso.