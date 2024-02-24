Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1649
La sugerencia de que "leamos" a Aristóteles, Platón o Hegel es ridícula. No se "leen", se estudian. Y por si no lo sabe, Aristóteles vivió dos milenios antes que Hegel. No tenía ni podía tener un concepto dialéctico establecido.
Platón es nuestro amigo, pero la verdad es más querida.
Entrenado durante una hora. Las pruebas retrospectivas muestran que se entrenó mejor que 15 min. Veré cómo funciona en la práctica en cuanto tenga algo más de historia. Ahora tengo un dibujo para la noche.
Esto es BTCUSD en M2. Sondeo de la red cada 2 minutos. En cada punto la previsión es de 60 minutos, pero es muy provisional. A la red se le hace simplemente la pregunta "¿qué pasará dentro de una hora?" y responde a la magnitud prevista de la variación de los precios. La línea superior es el movimiento descendente, la línea inferior es el movimiento ascendente, y el grosor de la línea es el grado de confianza. Más adelante os daré el enlace del experto con dicha predicción.
Se le ha pedido que dé una serie y una señal durante algún intervalo adecuado, durante al menos un tercio de lo que ha entrenado, es decir, durante 100k minutos, y luego veremos cómo predice. No sé cómo usarlo, pero lo he aprendido en la "hora".
No lo digas. El mercado es una tarea en la que lo principal es entender "lo que hay que buscar" y el resto es "cuestión de técnica".
Bonitas palabras, pero aquí es como golpear un ojo de cerdo en una diana, es sobre todo basura, algoritmos extravagantes como CNN y LSTM.
Se le ha pedido que dé una serie y una señal durante algún intervalo adecuado, durante al menos un tercio de lo que ha estado enseñando, es decir, durante 100k minutos, y luego veremos cómo predice. No sé cómo usarlo, pero nunca he visto un tiempo tan largo.
Si lo necesitas en valores absolutos y no en gráficos, puedo enviarte el archivo de registro.
Y algunas personas son mucho mejores en JPrediction_v15.0. Qué clase de gente hay ahora. ¿Verdad?
Así que lo puse ahí fuera. Aquí hay gente que me critica y me llama con minúscula, pero yo te voy a dar la mejor tecnología. Sí. !!!!.
Déjenme decirles que no he tocado la clase BROWN-Robinson-Reshet para nada. Sin embargo, he probado mucho en la clase SippleSelexion, que es exactamente responsable de la elección del modelo recibido. Y esas innovaciones que he hecho reducen significativamente el periodo de entrenamiento (bajando el coste del modelo) y por supuesto los modelos obtenidos son más adecuados. De los últimos:
Y la calidad del modelo que recibimos no es muy buena. Creo que es sólo una coincidencia... Nada más.
¿Lo venderás?