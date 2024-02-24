Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 145
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Estoy de acuerdo en que es un problema, llevo semanas encaneciendo...
lo que significa que cuanto más se mira hacia atrás, más dependientes son las observaciones vecinas. ...no tiene sentido...
Y sobre el acuchillado por favor, tampoco lo entiendo...
Estoy de acuerdo en que es un problema, llevo unas semanas encaneciendo...
que quieres decir que cuanto más miras hacia atrás, más adicto eres a las observaciones del barrio. No está claro...
Y lo de los tajos por favor acláralo... yo tampoco lo entiendo....
Bien. En su ejemplo.
Ooh!!! eso es diferente, ahora todo está clarísimo :)
1) Puede reducir el tamaño de la ventana varias veces, entonces las secciones serán menos similares en cada corte
2) Puedes aumentarlas pausas al máximo, lo que también eliminaría un poco elalisado
Ooh!!! Eso es diferente, todo tiene perfecto sentido ahora :)
1) Puede reducir el tamaño de la ventana varias veces, entonces las secciones serán menos similares en cada corte
2) Podrías maximizar laspausas, lo que también eliminaría un poco desuavidad
Lo primero que hay que determinar es: qué tipo de horizonte de previsión necesita. Esto determinará la profundidad de la historia que debe investigar.
Observe los gráficos de tendencia con una profundidad histórica de 3000, 1000, 300 y 150 barras (AUDUSD/H1).
He insertado las imágenes en orden inverso.
Y para 3000 barras la dirección es "Up".
Para los más cortos
Si me interesa el horizonte de previsión de 24 barras (un día) no necesito mirar 3000 barras hacia atrás. 300 bares serían suficientes.
Buena suerte
Me parece cuestionable la idea de predecir 24 pasos por delante.
Tanto en la clasificación como en la regresión siempre se debe predecir exactamente UN paso adelante, pero por ejemplo en H1, H4 y D1. Al operar en H1 obtendremos predicciones de 4 y 24 pasos adelante para H1.
Lo ideal es que la TF se haga artificialmente a partir del cociente subyacente. En mi ejemplo cargamos H1 y no tomamos otros de la terminal. Utilizando este enfoque no obtendremos D1 vinculado a las 00:00, sino estrictamente 24 horas por delante de la hora actual
Me parece cuestionable la idea de predecir 24 pasos por delante.
Tanto en la clasificación como en la regresión debemos predecir siempre exactamente UN paso adelante, pero por ejemplo en H1, H4 y D1. Al operar en H1 obtendremos predicciones de 4 y 24 pasos adelante para H1.
Lo ideal es que la TF se haga artificialmente a partir del cociente subyacente. En mi ejemplo cargamos H1 y no tomamos otros de la terminal. Utilizando este enfoque no obtendremos D1 vinculado a las 00:00, sino estrictamente 24 horas por delante de la hora actual
Depende de lo que estemos pronosticando. Por ejemplo, una previsión de tendencia de 24 horas es bastante satisfactoria (la curva es muy suave). Es decir, cuando se necesita ver la FORMA de la curva sin ningún requisito especial de precisión.
Por lo demás, tu ejemplo es absolutamente correcto (como principio). Y la opción de la ventana deslizante (24 horas) también es muy factible. Depende mucho de los detalles.
Buena suerte
Una pregunta rápida...
He estado haciendo una distribución de precios, es decir, un vector regular, y obtengo una especie de perfil de mercado, pero ¿puedo construir un perfil de volumen real, es decir, vincular el precio con el volumen en la distribución?
Una pregunta rápida...
He estado haciendo una distribución de precios, es decir, un vector regular, y tengo una especie de perfil de mercado, pero ¿es posible construir un perfil de volumen real, es decir, conectar el precio con el volumen en la distribución?
Hay indicadores que toman el precio y el volumen y construyen un gráfico general. Y se puede calcular la distribución para ello. Por ejemplo, el Oscilador Chaikin o algunos indicadores más en la carpeta Indicadores/Volúmenes. Pero en forex serán volúmenes de ticks, no reales. Aunque se correlacionen, sigue siendo malo, es mejor buscar volúmenes bursátiles reales.
Hay indicadores que toman el precio y el volumen y construyen un gráfico general. Y puedes leer la distribución de la misma. Por ejemplo, el Oscilador Chaikin o algunos indicadores más en la carpeta Indicadores/Volúmenes. Pero en forex, serán volúmenes de ticks en lugar de reales. Aunque se correlacionan, sigue siendo malo, es mejor buscar volúmenes bursátiles reales.
No opero en forex, ni siquiera estoy familiarizado con Metatrader :)
Me gustaría experimentar con diferentes perfiles en P, sólo que no entiendo cómo construir una distribución de dos vectores
No tienen que ser los volúmenes, es un comienzo, se puede poner cualquier cosa en el perfil pero tiene que estar conectado con el precio y eso significa dos vectores