Entonces, ¿cuál fue el resultado en el sitio blanco???? No he visto nada. Es muy extraño que sea tan fácil.
sitio blanco - desde marzo de 2017
¿Te lo crees? Sorprendentemente, estoy seguro de que hay una trampa, ya que si refleja la realidad, ¿por qué debería venderse por un dinero tan ridículo? ¿Tiene sentido? Es lógico, y en este caso, estoy totalmente de acuerdo en cortar la mancha blanca de mt con el posterior refresco de las cotizaciones en mt, y entonces veremos lo que vale esta bestia. Pero lo mejor es operar en cuenta real y en un par de semanas podremos discutirlo. Pero no puede ser tan sencillo.
No lo sé. Mi experiencia práctica nunca ha sido tan buena.
Veamos qué muestra la señal de Ivan Butko
¿Cuál es el resultado en el área blanca? ???? Algo que no vi. Todo esto es muy extraño que sea tan fácil. No tienen ninguna suerte con la actualización, no tienen ningún apoyo.
Por supuesto que es una falsificación, sobre todo en plazos tan lentos.
No compartiré aquí las revelaciones del Capitán Hindsight, pero trabajar con tales "gatos en una bolsa" es muy peligroso cuando se trata de seguir comerciando con tales modelos. Todo debe ser abierto, los datos, los indicadores, el backtester, si hay módulos cerrados es un riesgo, hay muchas opciones de cómo hacer fakes en los indicadores y backtester, es un caso de sabotaje deliberado, pero también hay errores o modelos erróneos. Todo está bien para vender, pero es tóxico para el uso personal.
Sé que mucha gente ha jugado a adivinar el color de la barra, ¿cuál ha sido el resultado, en términos de precisión?
El gráfico de beneficios de la muestra de prueba es el mejor de los datos preliminares
Sé que mucha gente ha jugado a adivinar el color de la barra, ¿cuál ha sido el resultado, en términos de precisión?
Me sorprende que sea tan malo. Aunque depende mucho del instrumento y del TF.
El color de las barras en los artículos de Vladimir Perervenko está muy bien definido con una precisión de aproximadamente 0,8. Y es fácil de repetir. Lo he repetido, incluyendo las comillas desnudas, y era un 2-3% peor que con los filtros digitales.
¿Puede indicarme un artículo concreto?
Si es cierto y la precisión es tan alta, ¿por qué no construir una estrategia sobre estos datos? Tengo una expectativa matemática de algo más de 3 pips, pero eso es al 52% y si fueran al 80%, sería claramente un grial.
¿Puede señalar un artículo concreto?
Bueno, aquí está el último https://www.mql5.com/ru/articles/4722
Sensitivity : 0.8494 Specificity : 0.8230 Pos Pred Value : 0.7921 Neg Pred Value : 0.8731 Prevalence : 0.4427 Detection Rate : 0.3760 Detection Prevalence : 0.4747 Balanced Accuracy : 0.8362 'Positive' Class : -1Supongo que las direcciones de las velas nocturnas bien adivinadas dan un pequeño incremento en el balance, mientras que las adivinanzas diurnas incorrectas que tienen un gran tamaño se comen de 2 a 5 velas nocturnas.
Por lo tanto, se refiere a los datos ya preparados, la forma de preparación que describió aquí, y allí:
"
Ahora vamos a formar dos conjuntos de datos: datos1 y datos2. En el primer conjunto como predictores estarán los filtros digitales y sus primeras diferencias, y como objetivo - el signo de cambio de la primera diferencia del ZigZag. En el segundo conjunto, los predictores serán las primeras diferencias de las cotizaciones High/Low/Close y las cotizaciones CO/HO/LO/HL, y el objetivo será la primera diferencia del ZigZag. El script se muestra a continuación y se encuentra en el archivoPrepare.R.
"
No parece que se trate de bares...
Y no creo que el forex sea muy amigable con MO, sería mejor que te pasaras a la bolsa de Moex.
Sé que mucha gente ha jugado a adivinar el color de la barra, ¿cuál fue el resultado, en términos de precisión - sobre la marcha obtuve algo así como 0,52.
El gráfico de beneficios de la muestra de prueba es el mejor de los datos preliminares
El 52% no es una basura, es un auténtico útero y además si miras las horas no es un resultado tan malo, es negociable con SR anual ~1
El 80% de esto es humor o sólo un truco de mercado