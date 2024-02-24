Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1443
No recuerdo todas las matemáticas superiores, aunque siempre he tenido mi merecido 5 ((((, pero digo que no importa cómo se "retuerza" cualquier TF, incluso las garrapatas, incluso los alfabetos han llegado, pero estadísticamente siempre habrá una imagen así:
Esta es la forma en que este foro está lleno de gráficos y no importa qué y cómo los autores de sus métodos buscado, y cualquier aplicación de las estadísticas para TS tendrá una ganancia para el mercado ... Bueno en algún lugar un poco más de 50/50 - depende del tiempo de la prueba, un año, dos...10 años - todos los TS rentables salen en beneficio debido a la gestión del dinero bien elegido y algunas circunstancias afortunadas ))))
Taleb tiene interesantes reflexiones sobre un tema similar. Divide las áreas de actividad de las personas en dos tipos: las que tienen ingresos distribuidos normalmente y las que tienen ingresos de cola gruesa. Lo interesante es cómo lo describe, no desde un punto de vista científico, sino desde un simple punto de vista humano.
Taleb sólo tuvo suerte un par de veces y ahora todo el mundo lee sus memorias quejumbrosas sobre lo aterrador que es todo, nadie lo toma en serio en Wallstreet, bueno no más en serio que nuestro payaso Maxim Denisenko y su "dopamina".
Kesha, ¿hay una señal o monitoreo?
No tengo ninguna señal ni seguimiento.Por supuesto, estoy de acuerdo en que Maksim no es un ángel en sí mismo, pero aun así, la pregunta surgió.
Sí, "llegar primero" es un arma de doble filo que requiere cuidado)
Información para el pensamiento - hacer un nuevo herbario, seleccionado 93 hojas para comprar en los futuros de datos Si, decidió comprobar si estos patrones de trabajo en otros billetes - llevó a cabo pruebas para el período 2014-2019, resultó 19 hojas, que, de acuerdo con las pruebas de traer ingresos para este período en los billetes adicionales.
La cuestión que se plantea es la siguiente: si el 20% de las hojas resultan ser resistentes a un cambio completo de la herramienta, ¿debemos conservarlas únicamente, o podemos hablar de aleatoriedad en este caso?
Kesha, ¿tu operación va bien, tienes una señal o un seguimiento?
Simplemente no tienen nada a sus espaldas, no es humanamente posible.Estoy de acuerdo, por supuesto, en que Maksim no es "ningún ángel" en la comunicación, por decirlo suavemente, pero aun así, la pregunta surgió.
No estoy vendiendo nada y no estoy condenando la forma de hablar de Maximka sino su intento de estafa, por lo que debería avergonzarse.
es lo mismo de siempre con la mitad del código del indicador - "aquí estoy, echa un vistazo, ¿qué te parece?
todo el mundo está como, eh... vale, una mesa con números, el chico tiene una buena idea
Lo importante aquí no es el código, lo importante es que las reglas seleccionadas en las hojas funcionen parcialmente en otros instrumentos sin ninguna modificación.
Se trata de la cuestión de la posibilidad de filtrar las falsas hipótesis de regularidad, es decir, la posibilidad de controlar los resultados del aprendizaje.
Por desgracia, no tengo modelos que funcionen en muchos instrumentos, por lo que es lógico que haya muchas hojas sobreentrenadas en un complejo.
ver cómo se correlacionan las herramientas, por qué hay solapamiento
qué decimos de estas cifras