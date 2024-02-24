Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1445
Un equipo de algunos matemáticos de un instituto decidió intentar explotar sus descubrimientos en los mercados financieros. Lo tomé por mucho dinero; no revelaré los detalles. Lo principal ahora es construir una historia positiva sobre lo real, pero la historia es la historia, no un indicador.
En cuanto a los corredores, ya se han acostumbrado a su corretaje.
¿Utiliza el navegador del mercado o alguna otra cosa? ¿Qué se da de entrada?
Buena suerte, hazme saber los resultados a veces.
por supuesto, si tienes algo que mostrar) gracias
¿Qué se da de entrada?
En la ducha para el té, encontré un D)))) Sólo hay que especificar el número de capas y neuronas. Bueno, una cosa puedo decir: cuantas más capas y neuronas (100 capas, 100 neuronas), más inútil (paradoja). Si añado 2-3 capas de 2-3 neuronas - beneficio arriba. Tal vez un mal entrenamiento, no lo sé. Acabo de empezar, voy a comprobar más.UPD
Ah, y alguna "regresión" o "clasificación" a elegir, una de las dos.
***
Kesha, ¿cuántos años tienes?
mbm, terminaré más tarde y compararé los resultados sin inventar nada extra.
En mi opinión, la afirmación sobre la pérdida de memoria al ir a las diferencias no es especialmente relevante para la afirmación posterior. Podrías decir algo así como postular que la memoria sólo está determinada por los niveles de precios. Pero quizás no entiendo el negocio de los libros y por eso no insistiré).
Si partimos de este postulado, llegamos a la noción habitual de precio como proceso de difusión en un espacio heterogéneo de precios. Sin embargo, hay una diferencia esencial con la difusión física: allí una partícula no suele afectar a las propiedades del espacio. El precio lo cambia porque cuando alcanza algún nuevo nivel, las órdenes establecidas allí se activan y se añaden otras nuevas en otros niveles.
En realidad, lo dice directamente :)
OK) dejémoslo atrás para mayor claridad)