Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1444
Intenté estudiar el significado de la afirmación sobre la desaparición de la memoria de la serie al ir a las diferencias. Hay una referencia al libro de la tía profesora, donde aún no he visto tal afirmación.
Esto es muy sencillo porque la memoria es una secuencia de algo y no una diferencia de 2 valores más cercanos.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
paradójicamente, incluso un concepto tan aparentemente sencillo a veces es mejor estudiarlo con más detalle
como todo el mundo lo toma intuitivamente en un sentido muy simple
Vosotros, los profesores de la segunda etapa, sois muy graciosos))...
Para ser sincero, no me gusta mucho el término "memoria" en este caso: demasiadas asociaciones superfluas. Esencialmente, estamos hablando de la presencia de dependencia estocástica entre los miembros de un proceso aleatorio, una de cuyas realizaciones es nuestra serie particular. Esta dependencia se define a través de todas las posibles distribuciones conjuntas de los miembros de un proceso aleatorio; de hecho, todas estas distribuciones (por definición) definen un proceso aleatorio concreto. En realidad, sin embargo, se nos da una única realización de un proceso (nuestra serie de precios) que por sí sola no proporciona información suficiente para reconstruir todas esas distribuciones. Por eso tenemos que aplicar adicionalmente restricciones al proceso que describe nuestros precios.
En general, pasar a las diferencias es un caso muy especial de transformación lineal y permitirá deshacerse, como mucho, de las dependencias lineales. Si pudiéramos deshacernos de las dependencias tan fácilmente, no tendríamos que molestarnos con el ACP no lineal, por ejemplo.
Vosotros, los profesores de la segunda etapa, sois tan graciosos)))) divertidísimos...
Aunque está lejos de ser un modelo a seguir, pero tengo que estar de acuerdo con usted esta vez, denisenko va por el camino de los trabajadores y profesores chupadores de 100-500 ciruelas, es mezquino, incluso diría que es una bribonada natural y no le importa el patrimonio neto, probablemente nunca más lo mostrará, porque sabe lo que es, pero tuiteará sobre un error cero, que no significa nada.
mbm, luego terminaré y compararé los resultados, sin inventar nada superfluo.
Compré neurosoft para el comercio de divisas. Después de la formación da una imagen de este tipo desde el comienzo de 2018, donde para la formación tomó 2018, y la última sección (desde el 1 de enero hasta la fecha - tres meses y medio) - es un avance.
Lo que quiero decir: esta cosa funciona, tiene sentido profundizar (a todos los expertos en redes neuronales). Lo probaré en el real.
¿Qué tipo de software es y cuánto costó?
Un equipo de algunos matemáticos de un instituto decidió intentar explotar sus descubrimientos en los mercados financieros. Lo compraron por mucho dinero; no voy a revelar ningún detalle. No sé qué hacer con ellos.