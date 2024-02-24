Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1456

Nuevo comentario
 
Maxim Dmitrievsky:
es una tabla de Galton, no una neurona. Lo enseñan en la escuela.

Te envidio, yo no lo aprendí en la escuela.

He leído la descripción, debería ser una distribución normal, pero el vídeo muestra un efecto diferente: la distribución es casi uniforme y las bolas negras están centradas.

[Eliminado]  

una distribución normal puede ser cualquier cosa, no tiene que ser una distribución estándar

casi igual - no hay tal distribución.

las bolas negras son más pesadas, no están en el centro por su color, hazme caso

 
Maxim Dmitrievsky:

una distribución normal puede ser cualquier cosa, no tiene que ser una distribución estándar

casi igual - no hay tal distribución.

las bolas negras son más pesadas, no dieron en el centro por el color, hazme caso

Sí está claro que hay una peculiaridad de estas bolas, por eso son diferentes - es sólo una disposición que vi destacando los datos.

 

Sobre la volatilidad del mercado...
Estoy intentando entrenar a Forest para que opere con TP/SL fijos.

Vi un backtest interesante (es decir, que se ajusta a la historia)

Hasta el 17 de enero de 2017 el conjunto TP=120 y SL=80 estaban haciendo buenas ganancias, después de eso dejaron de funcionar. Aparentemente la amplitud de los movimientos del precio ha cambiado, por ejemplo dejó de llegar a 120 pts desde puntos similares en 2016. El avance fue más o menos igual que en todo 2017, es decir, 50/50

 
Maxim Dmitrievsky:

Una distribución normal puede ser cualquier cosa, no tiene que ser estándar

Un psiquiatra.

 
elibrarius:

Sobre la volatilidad del mercado...
Estoy intentando entrenar a Forest para que opere con TP/SL fijos.

Vi un backtest interesante (es decir, que se ajusta a la historia)

Antes del 17 de enero de 2017 el conjunto TP=120 y SL=80 estaban haciendo buenas ganancias, después de eso dejaron de funcionar. Aparentemente la amplitud de los movimientos del precio ha cambiado, por ejemplo dejó de llegar a 120 pts desde puntos similares en 2016. El avance resultó más o menos igual que todo el 2017, es decir, 50/50

Esto es un buen "ajuste", ya se puede construir una estrategia rentable.
 
Sergey Chalyshev:
Esto es un buen "ajuste", ya se puede construir una estrategia rentable.
Adelante 50/50 - no es interesante negociar de esta manera
 
elibrarius:
Adelante 50/50 - no es interesante comerciar así
Una red neuronal no puede ser mejor, aplica una buena mm y serás feliz
 
Sergey Chalyshev:
No puedes obtener lo mejor de las redes neuronales, aplica una buena mm y serás feliz.
No se puede hacer con el promedio, hay demasiadas operaciones perdedoras seguidas.
 
Elibrarius:
No se puede promediar, hay demasiadas operaciones perdedoras seguidas.

A juzgar por tu foto, tienes la distribución normal con la que tanta gente sueña.

Hay que aplicar una mm inteligente en lugar de duplicar estúpidamente.

p.d. gracias es mucho, no hace falta que me lo agradezcas, el porcentaje en mi cuenta es el justo ))
1...144914501451145214531454145514561457145814591460146114621463...3399
Nuevo comentario