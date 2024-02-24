Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1456
es una tabla de Galton, no una neurona. Lo enseñan en la escuela.
Te envidio, yo no lo aprendí en la escuela.
He leído la descripción, debería ser una distribución normal, pero el vídeo muestra un efecto diferente: la distribución es casi uniforme y las bolas negras están centradas.
una distribución normal puede ser cualquier cosa, no tiene que ser una distribución estándar
casi igual - no hay tal distribución.
las bolas negras son más pesadas, no están en el centro por su color, hazme caso
una distribución normal puede ser cualquier cosa, no tiene que ser una distribución estándar
casi igual - no hay tal distribución.
las bolas negras son más pesadas, no dieron en el centro por el color, hazme caso
Sí está claro que hay una peculiaridad de estas bolas, por eso son diferentes - es sólo una disposición que vi destacando los datos.
Sobre la volatilidad del mercado...
Estoy intentando entrenar a Forest para que opere con TP/SL fijos.
Vi un backtest interesante (es decir, que se ajusta a la historia)
Hasta el 17 de enero de 2017 el conjunto TP=120 y SL=80 estaban haciendo buenas ganancias, después de eso dejaron de funcionar. Aparentemente la amplitud de los movimientos del precio ha cambiado, por ejemplo dejó de llegar a 120 pts desde puntos similares en 2016. El avance fue más o menos igual que en todo 2017, es decir, 50/50
Una distribución normal puede ser cualquier cosa, no tiene que ser estándar
Un psiquiatra.
Esto es un buen "ajuste", ya se puede construir una estrategia rentable.
Adelante 50/50 - no es interesante comerciar así
No puedes obtener lo mejor de las redes neuronales, aplica una buena mm y serás feliz.
No se puede promediar, hay demasiadas operaciones perdedoras seguidas.
A juzgar por tu foto, tienes la distribución normal con la que tanta gente sueña.
Hay que aplicar una mm inteligente en lugar de duplicar estúpidamente.p.d. gracias es mucho, no hace falta que me lo agradezcas, el porcentaje en mi cuenta es el justo ))