Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1448
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Sobre el tema de la honestidad intelectual:
Tío, ¿no estás confundido? Esto es un tema de ciencia, no el vestuario de un tractoristaAhora no hay ciencia en Rusia, lo que teníamos en la URSS no le interesa a nadie
Tío, ¿no estás confundido? Esto es un tema de ciencia, no un taller de tractoristasAhora no hay ciencia en Rusia, lo que teníamos en la URSS no le interesa a nadie
estúpido...
Justo encima de tu post, justo arriba, has puesto un vídeo promocional de una red neuronal. Presta atención a ello.
He visto el vídeo.No está claro por qué no está en el sitio del desarrollador. ¿Se ha retirado del mercado o algo así?
Realmente hay capturas de pantalla como la tuya.
Al parecer, el desarrollador es el mismo y ha hecho diferentes productos en el mismo motor, pero no puso el suyo junto con otros en su sitio, así que pensé que era una sustitución. Disculpas.
Nuevamente tengo una duda sobre lo que se introduce en la entrada. Creo que se forma de alguna manera mágica sólo sobre la base de una cita cargada.
Lo más probable es que tenga sus propios predictores, ya que tengo entendido que las señales de trading pasan por el mismo software, por lo que el comprador no ve lo que ocurre dentro. Sin embargo, tal secreto puede contener fraude, por lo que yo enseñaría en las cotizaciones cortadas en el terminal, y después de la formación añadiría las cotizaciones y sólo entonces se puede estar más seguro de que el producto no está asomando durante la formación.
Lo más probable es que tenga sus propios predictores, ya que tengo entendido que las señales de trading pasan por el mismo software, por lo que el comprador no ve lo que ocurre dentro. Sin embargo, tal secreto puede contener el fraude, por lo que enseñaría en las cotizaciones cortadas en el terminal, y después de la formación añadir las cotizaciones y sólo entonces se puede estar más seguro de que el producto no está asomando durante la formación.
Búscalo en Google.
De la captura de pantalla que encontré https://megatrader.org/ru/primery-i-obzor-programmy.
La captura de pantalla es idéntica a la tuya. Cuesta 24900 rublos.
¿Lo es?
¿Para qué son estos gastos, señores? Está el NeuroPro del camarada Tsaregorodtsev, y si quieres pagar, el viejo NeuroShell Trader.
¿Para qué son estos gastos, señores? Está el NeuroPro del camarada Tsaregorodtsev, y si quieres pagar, el buen y viejo NeuroShell Trader.
En la configuración se puede ver que toma 8 barras M15 para la entrada.
De nuevo, tengo una pregunta sobre lo que se introduce en la entrada. Entiendo que se forma de alguna manera mágica sólo en base a un kotir cargado.
Lo sorprendente es que da clases al mes y medio y hace pruebas a los dos años y medio. Y la prueba es buena. Me temo que no se puede mirar adelante.
Lo sorprendente es que enseña al mes y medio y hace pruebas a los dos años y medio. Y la prueba es buena.