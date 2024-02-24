Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1448

Oleg avtomat:

Sobre el tema de la honestidad intelectual:

Tío, ¿no estás confundido? Esto es un tema de ciencia, no el vestuario de un tractorista

Ahora no hay ciencia en Rusia, lo que teníamos en la URSS no le interesa a nadie
Ivan Butko:

Justo encima de tu post, justo arriba, has puesto un vídeo promocional de una red neuronal. Presta atención a ello.

He visto el vídeo.
Realmente hay capturas de pantalla como la tuya.
Al parecer, el desarrollador es el mismo y ha hecho diferentes productos en el mismo motor, pero no puso el suyo junto con otros en su sitio, así que pensé que era una sustitución. Disculpas.

No está claro por qué no está en el sitio del desarrollador. ¿Se ha retirado del mercado o algo así?
 
Nuevamente me surge la pregunta de qué es lo que se introduce en la entrada. Entiendo que se forma de alguna manera mágica sólo sobre la base del kotir cargado. sin embargo, necesita pruebas repetidas para poder hacer al menos algunas conclusiones preliminares.
 
Mihail Marchukajtes:
Nuevamente tengo una duda sobre lo que se introduce en la entrada. Creo que se forma de alguna manera mágica sólo sobre la base de una cita cargada.

Lo más probable es que tenga sus propios predictores, ya que tengo entendido que las señales de trading pasan por el mismo software, por lo que el comprador no ve lo que ocurre dentro. Sin embargo, tal secreto puede contener fraude, por lo que yo enseñaría en las cotizaciones cortadas en el terminal, y después de la formación añadiría las cotizaciones y sólo entonces se puede estar más seguro de que el producto no está asomando durante la formación.

 
Qué predictores puede haber que sólo basándose en una cita en sí puedan hacer predicciones similares. La arquitectura interna por sí sola no hará el tiempo, por lo que un resultado tan bueno es muy cuestionable. El objetivo de la NS no es sólo obtener un buen modelo sino repetir este resultado de forma estable, un buen qubit obtenido suele ser un accidente y no tiene nada que ver con ninguna inteligencia. Lo extraño es que no existe la posibilidad de configurar las entradas o al menos de poder elegir. Tomo información de intercambio haciendo todo tipo de conversiones y no puedo alabar el resultado, y aquí obtengo el mismo resultado al citarme.... No lo creo...
 
Elibrarius:

Búscalo en Google.
De la captura de pantalla que encontré https://megatrader.org/ru/primery-i-obzor-programmy.


La captura de pantalla es idéntica a la tuya. Cuesta 24900 rublos.

¿Lo es?

¿Para qué son estos gastos, señores? Está el NeuroPro del camarada Tsaregorodtsev, y si quieres pagar, el viejo NeuroShell Trader.

 
El Grial:

¿Para qué son estos gastos, señores? Está el NeuroPro del camarada Tsaregorodtsev, y si quieres pagar, el buen y viejo NeuroShell Trader.

No voy a pagar: si hay buenos predictores, cualquier red/foro se encargará de ellos. Incluyendo Alglib o cualquier cosa de R.

En la configuración se puede ver que toma 8 barras M15 para la entrada.

 
Mihail Marchukajtes:
De nuevo, tengo una pregunta sobre lo que se introduce en la entrada. Entiendo que se forma de alguna manera mágica sólo en base a un kotir cargado.

Lo sorprendente es que da clases al mes y medio y hace pruebas a los dos años y medio. Y la prueba es buena. Me temo que no se puede mirar adelante.


 
elibrarius:

Lo sorprendente es que enseña al mes y medio y hace pruebas a los dos años y medio. Y la prueba es buena.


¿Cuál es el resultado de la sección blanca? ???? No lo veo. Es muy extraño que sea tan fácil. En cuanto al nerochel, que yo sepa ya no tiene soporte y no se actualiza, pero puedo estar equivocado
