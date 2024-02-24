Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1442
Mandelbrot tiene una imagen útil de los precios, en la que cada uno de sus movimientos se representa como tres (el segundo es la corrección máxima) y a partir de ahí se construye una estructura de precios multifractal. Esto se puede escribir como una regla de gramática formal: T -> TCT
Sin embargo, no le veo mucho sentido a este enfoque. Principalmente por la misma no estacionalidad. En realidad, hay un lugar para los teóricos: las gramáticas estocásticas, etc.)
Sí, sí, he visto esas fotos de "osciladores". Esencialmente una representación ampliada de las ondas de Elliot (el libro también está por ahí). Si se toma como base algún patrón de oscilación simple, se puede describir un fractal de mercado, que, como usted señala, morirá luego debido a la no estacionariedad
No sé sobre la gramática formal, no puedo hacerlo hoy, tal vez mañana
aquí exporté algunas secuencias de alfabeto o de precio o interbarras a csv, 2 archivos para buscar enlaces de 4 barras y enlaces de 5 barras
Hace tiempo que dejé de hacerlo, pero he aprendido que no importa el algoritmo que se utilice para encontrar información entre barras/fractales, etc. - estadísticamente siempre habrá resultados similares ;)
en paréntesis rizados este es el alfabeto que estoy buscando.... por ejemplo, hace tiempo que dejé de buscar el alfabeto, ¡no está en los bares!
De ninguna manera, el tiempo no es la mejor manera de describir la CD - si no hay interés de los participantes en un activo, habrá algunas fluctuaciones de la CD causadas por los algoritmos de los creadores de mercado de la formación de precios - es decir, la información siempre tendrá distorsiones
sólo para codificar la secuencia - he mirado, no hay repeticiones, o más bien alrededor del 50% de OHLC tendrá repeticiones de combinaciones de velas y el 50% restante tendrá un número igual de combinaciones estáticamente insignificantes
es decir, en números: aquí está el historial de 132623 compases H1, mi script encuentra 14181 repeticiones de combinaciones de 4 compases en el historial, aquí está la estadística de repeticiones de estos patrones? :
y luego habrá una disminución gradual del número de repeticiones encontradas en 10-20 piezas, y así hasta 30-40 piezas, entonces al final habrá 1-2 piezas cada una - es decir, sin alfabeto )),
Y no importa cuántas velas tome para el análisis - incluso 3, incluso 5, incluso 10 - siempre obtendrá la siguiente estadística - primero habrá una gran cantidad de patrones detectados, y luego el número de patrones disminuirá de manera uniforme, es decir, será una campana estadísticamente inclinada;)
Sólo se trata de la posibilidad principal de codificar el precio (tick) con palabras finitas de un alfabeto finito. Esta posibilidad surge debido a la discreción del tiempo y del precio.
En la práctica, en este lenguaje particular tendremos largas secuencias de momentos sin cambios, sólo ocasionalmente intercalados con ticks. No tiene ningún sentido práctico.
No tiene ningún sentido práctico.
He añadido archivos para H1, puedes generarlos para cualquier periodo de tiempo, pero las repeticiones encontradas no tienen información - no se alternan en una secuencia determinada - es decir, no puedes hacer palabras o información con ellas, ¡sólo existen estadísticamente!
Esa es la cuestión: el alfabeto, la lengua, la gramática, etc., también pueden introducirse en la SB. Pero si no ayudan a encontrar las diferencias de precio de la SB, entonces no tienen sentido).
No recuerdo todas las matemáticas superiores, aunque siempre he tenido un merecido "5" ((((, pero digo que cualquier TF, por muy "retorcida" que sea, incluso los tics y los alfabetos han llegado, pero estadísticamente siempre habrá un cuadro así:
Esta es la forma en que este foro está lleno de gráficos y no importa qué y cómo los autores de sus métodos buscados, y cualquier aplicación de las estadísticas para TS tendrá una ganancia para el mercado ... Si quiere probar algunos derivados es mejor que lo haga más allá del 50/50 - depende del tiempo de prueba, uno o dos años, 10 años - todos los TS rentables resultan serlo sólo debido a la gestión del dinero elegida con éxito y a ciertas circunstancias afortunadas)))
Estuve mirando la API del calendario en mt5 - desafortunadamente no funciona en el tester. Me gustaría hacer mis gráficos con porcentajes y otra información fundamental. Debería ser interesante.
Los gráficos en sí no reflejan el cambio real del valor de una moneda, sólo en relación con algo. Por ejemplo, frente a otra moneda y al tipo de interés/diferencias en los tipos de interés, la inflación... lo que sea.
Las posibilidades de transformación abundan cuando se incluye información significativa y no sólo la diferenciación
Sí, lo he pensado, el mes pasado hubo un trabajo interesante - desarrollé un calendario económico en línea, el cliente ha estado utilizando la analítica durante bastante tiempo y a juzgar por el pago no se sintió mal por el dinero gastado
es decir, es posible que el análisis técnico puro (sin análisis de noticias) no tenga sentido
fundamentos rápidos
Los bonos también son interesantes como indicador adelantado
¿cuál es el GMT del servidor de methacquot?
No lo sé, puedes mirar a través de TimeCurrent(), TimeGMT()