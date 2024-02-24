Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1447
Sabes Iván, estás actuando como un marica, ¿por qué has dicho eso? Sólo para presumir. Como, mira lo que he hecho, pero no te digo nada más. ¿Es eso? Esto siempre ha sido un club de hombres con pelotas de acero y sin espacio para las chicas. Recuerda que, si te pones a hablar, habla hasta el final, la gente comparte sus experiencias para ayudar a ahorrar años de búsqueda, pero no en tu caso. Lo tengo. Gracias.
No hay necesidad de ponerse histérico. Aquí sois adultos, recomponeros y seguid trabajando.Puedes ser baneado por insultarme
Google ayuda.
De la captura de pantalla que encontré https://megatrader.org/ru/primery-i-obzor-programmy
La captura de pantalla es idéntica a la tuya. Y cuesta 24.900 dólares.
¿Es eso?
Y cuesta 24.900 dólares.
¿Lo es?
Dice "Spread trading, pair trading, arbitraje". No es eso.
Probada la demo, la pantalla es 1 en 1 como la tuya (excepto el gráfico).
Su captura de pantalla de https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1444#comment_11341912
Captura de pantalla de la demo de MegaTrader
El diseño/plantilla es completamente igual. Nombres de pestañas y botones. Tamaño de las ventanas, tamaño de las fuentes.
Es un anuncio de un producto de pago. El autor se hará rico usando MQL5))
Creo que puede estar mintiendo. Hacer pasar un producto por una red neuronal.
Has borrado capturas de pantalla de tu muro. Lo que confirma mi suposición.
Y borrarlo en el foro. Para no dejar rastros...
Justo encima de tu post, justo encima, has puesto un vídeo promocional de una red neuronal. Presta atención.