Mihail Marchukajtes:

Sabes Iván, estás actuando como un marica, ¿por qué has dicho eso? Sólo para presumir. Como, mira lo que he hecho, pero no te digo nada más. ¿Es eso? Esto siempre ha sido un club de hombres con pelotas de acero y sin espacio para las chicas. Recuerda que, si te pones a hablar, habla hasta el final, la gente comparte sus experiencias para ayudar a ahorrar años de búsqueda, pero no en tu caso. Lo tengo. Gracias.

No hay necesidad de ponerse histérico. Aquí sois adultos, recomponeros y seguid trabajando.

Google ayuda.
De la captura de pantalla que encontré https://megatrader.org/ru/primery-i-obzor-programmy


La captura de pantalla es idéntica a la tuya. Y cuesta 24.900 dólares.

¿Es eso?

Elibrarius:

...
Y cuesta 24.900 dólares.

¿Lo es?

Dice "Spread trading, pair trading, arbitraje". No es eso.

 
 
Ivan Butko:

Dice "Spread trading, pair trading, arbitraje". Esto no es así.

Probada la demo, la pantalla es 1 en 1 como la tuya (excepto el gráfico).

Su captura de pantalla de https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1444#comment_11341912


Captura de pantalla de la demo de MegaTrader


El diseño/plantilla es completamente igual. Nombres de pestañas y botones. Tamaño de las ventanas, tamaño de las fuentes.

Elibrarius:

Probada la demo, la pantalla es exactamente igual a la tuya (excepto los gráficos).

Su captura de pantalla es de https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1444#comment_11341912


Captura de pantalla del juego de demostración MegaTrader


La apariencia/plantilla es absolutamente la misma. Nombres de pestañas y botones. Tamaño de las ventanas, tamaño de las fuentes.

Es un anuncio de un producto de pago. El autor se hará rico usando MQL5))

 
Ivan Butko:

Publicidad de productos de pago. El autor está a punto de hacerse rico a costa de MQL5 ))))

Creo que puede estar mintiendo. Hacer pasar un producto por una red neuronal.
Has borrado capturas de pantalla de tu muro. Lo que confirma mi suposición.

Y borrarlo en el foro. Para no dejar rastros...

 
elibrarius:

Creo que nos estás mintiendo. Haciendo pasar algún producto por una red neuronal.

Justo encima de tu post, justo encima, has puesto un vídeo promocional de una red neuronal. Presta atención.

 
Así resulta, charlatanes en una palabra. Lástima, yo también he publicado los detalles. Eh ma....
 
Por cierto, el vídeo mola, pero son muchos ajustes, aunque me he acostumbrado a JPrediction de Reshetov, y he perdido toda la tracción con los ajustes. Encendido, apagado, dinero. Este es el principio básico del programa en la caja, todavía de esta serie es una solución de doma normal tal paquete, que es donde las frecuencias se componen al máximo.
