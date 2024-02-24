Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1440
Yo también me he dado cuenta y lo he aplicado, pero por lo que tengo entendido funciona porque los datos son una mierda, y un truco así ayuda a entrenar en un rango de valores atípicos. Si no, el modelo se ajusta a un corredor o incluso deja de funcionar a veces después de algunos refrescos de datos en el mismo terminal.
En resumen, escribí lo que reduce el error, hay otros trucos más sofisticados como la validación cruzada pero de manera diferente y así sucesivamente. Todo esto junto hace un modelo bastante bueno. Si se trata de encontrar patrones, son los métodos de entropía/transformación mutua/preprocesamiento.
Todo el mundo tiene sus trucos.
He resuelto estos problemas, si no completamente, al menos algo funciona, los errores en la retroalimentación 0.1-0.2 (clasificación), la entropía es peor, pero es comprensible, esta métrica es responsable de otras cosas
Si se trata de encontrar patrones, son los métodos de entropía/transformación mutua/preprocesamiento.
¿cómo identificar el alfabeto o la cantidad de información en el CD?
Y de nuevo a la pregunta trivial: ¿qué utilizar como datos de entrada? - precio de cierre, OHLC de todas las barras, alternancia de barras... ¿cuál es el TF....
el año pasado pasé mucho tiempo leyendo este foro (buscar por entropía, temas de hace 6-7 años)
y recuperando conocimientos de la universidad - me enseñaron teoría de la información, es una disciplina interesante, pero para aplicarla hay que conocer nuestros datos de entrada - si se carece de esos conocimientos, es criptografía, y, como en nuestro caso (CR), se reduce a fuerza bruta, lo que hacemos en IR )))
Concretamente en la primera pregunta hay un artículohttps://habr.com/ru/post/127394/
En base a esto ya se pueden hacer algunas suposiciones
sobre brutforce - todavía tiene que buscar en un área limitada, de lo contrario puede ser eterno.
Lo que hago yo mismo - no sé cómo explicarlo en 3 frases. Sólo estoy revisando las opciones basadas en la experiencia.
En cuanto al artículo y la memoria del mercado - ver en persona, lanzó recientemente. Conociendo sólo a 3 personas (las más conocedoras) hasta el momento, el tema aún no ha sido explorado en su totalidad :)A la espera de comentarios, como se dice, pero también haciéndolo yo mismo