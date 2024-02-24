Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 718
Y aquí está el paquete de cal (disponible en R).
Así se explica su principio de selección.
El planteamiento general de la cal para lograr este objetivo es el siguiente:
PS.
Tenga en cuenta que ambos paquetes definen el impacto del predictor en el Predictor y no su importancia en el modelo, que se considera una caja negra.
Utilizo el paquete vreat para seleccionar predictores y lo entiendo de la siguiente manera. Así que... pensamientos en voz alta ....
Este paquete determina la importancia de los predictores y se consideran importantes aquellos predictores que tienen la máxima puntuación (convencionalmente). Al preprocesar los datos y obtener el resultado R sólo dice que hay dependencias ocultas y explícitas entre el conjunto de predictores dado y la variable de salida. Así que sólo dice que hay dependencias y la búsqueda de estas dependencias es realizada por el Optimizador.
R- dice que hay dependencias, el optimizador dice. Sí, aquí están las dependencias...... Así....
¡Hola!
Chicos, ¿cuándo vais a terminar el super bot con la IA?
Te harás viejo esperando así ))
¿Qué quieres decir con que has terminado? Creas una IA y te metes las manos en los pantalones... ir a ......??? ¿Es eso?
La IA requiere un aseo semanal, así como la supervisión diaria de su rendimiento. Personalmente, ya tengo todos los códigos terminados y pulidos. Ahora todo lo que hago es entrenar y probar los modelos resultantes. Así que esa es la manera...
No, la IA es una personalidad y no quiere ser controlada
Pues cualquier personalidad ha sido controlada por alguien durante su crecimiento y formación. Padres, profesores, etc., etc., así que hasta que esa persona haya alcanzado una relación responsable con lo que debe hacer. Es necesario controlarla, o la privarán de la patria potestad
Sobre todo porque puede ser tan travieso que no puedes dejarlo desatendido. Vive y aprende. Resulta que mientras haya una IA, siempre estará sentada en el escritorio, sin importar lo inteligente que sea.... IMHO
somos demasiado tontos para ellos y son perfectos... los crearemos y nos extinguiremos
¿Hay algún lugar donde se pueda ver el resultado de los códigos "terminados y pulidos"? ¿Cómo funcionan como resultado de la formación y las pruebas? ¿Algo como la supervisión de myfxbook?
Lamentablemente, no. Entreno modelos todas las semanas. Mis estadísticas de señales son deprimentes porque hay una gran diferencia entre las pruebas y el comercio real. No en la divergencia de resultados, sino en los matices del tiempo real.
No sé por qué me sale el error de que el indicador es demasiado lento y me pide que lo reescriba.
Si quisiera intentar reescribirlo para una barra pero no es para todo el periodo, debería recalcularlo para las últimas 100 barras.