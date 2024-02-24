Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1061
No voy a enviarte nada. ¡¡¡¡Todavía no somos amigos, en caso de que lo hayas olvidado, MAX!!!! Si sólo fueras mi amigo sin BE, pero así....
Muy bonito. Me gustan los clásicos, pero eso no te excusa...
Eres un nublo, puedo encontrarlo si es necesario, aunque no hará mucho, ya que todos los algoritmos ya están expuestos y son muy simples. Sólo me interesa el enfoque, y por ahora me viene bien.
Y sigues sin entender nada.
Hola Maxim,
Así que en el GMDH, los componentes de la función base es el número de indicadores que está utilizando para la entrada a la red neuronal. ¿Estoy en lo cierto?
¿Cuántos indicadores diferentes tiene previsto utilizar?
Hola Maxim,
GDMH sólo transforma las características a través de polinomios, y luego lo aprendemos con RDF, por ejemplo 100 o 1000 iteracioneshttp://www.gmdh.net/articles/
Experimentando con los niveles, ¿quién sabe cómo podemos describir programáticamente tales densidades para encontrarlas en el futuro?
A juzgar por la foto, un histograma. En general, los hay ya hechos en todas partes: no hay que escribir nada. En MT, no lo sé.
Si no es en MT, entonces a través de DLL. Si el cambio no es rápido y no se requiere con frecuencia, entonces el intercambio de archivos será suficiente.
A juzgar por la imagen, un gráfico de barras. En general, los hay ya hechos en todas partes, no hace falta escribir nada. En MT - no lo sé.
¿Significa este histograma una distribución?o como volúmenes horizontales?
Sí. En este caso, se refería a la distribución Y.
Vale, creo que lo he entendido hasta cierto punto. ¿Has implementado ya el código MQL5 y lo has probado?
Mi principal problema es que todavía no tengo 100% claro cómo alimentar los datos de precios en bruto a RDF que no sean los valores del indicador sin la lógica difusa basada en su artículo anterior.
Si me pueden decir cómo alimentar los datos de los precios en bruto sin utilizar la lógica difusa, entonces sería genial. Me refiero a la función "CalculateMamdani()" sin lógica difusa. Si no, tendré que esperar a que publique su próximo artículo.