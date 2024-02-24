Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1056
Opción 1: sin transformación de características. Formación a partir del 08.01 Cualquier cosa antes del OOS
esperado
esperado
que mikluha makelay se lance en el portmanteau de gmdh - no se lo espera. Voy a echar un vistazo a las transformaciones de randome a través de cosenos.
los niveles se tomaron sólo 4 piezas para empezar:
Maestro, has vuelto a tiempo - si no, ya tenía ganas de salir corriendo de aquí.
Y así... sigue trabajando. Lo siento por los que lo sufren, incluido yo mismo. Esperaré un tiempo muerto, leeré algunas cosas y beberé algo de alcohol.
Aquí está con las transformaciones de los signos. Ligera reducción del error en el OVF, como consecuencia en el OVF durante 10 días en +, luego volvió a bajar
pero mi transformador es, por decirlo suavemente, más o menos...
¿En el cv de RL, o en el antiguo?
el viejo, oob.hizo cv - no aprende nada en absoluto entonces ) y lleva mucho tiempo
Oh, chico, los gurús de la predicción de la volatilidad, se inclinanAlexander_K y otros....
Qué podría ser más complicado))
¿Alexander también debería borrar mi foto después para parecer guay y misterioso? .... es realmente un gitano
Banderovita))
comienza....))
Una cosa que puedo decir es que Warlock no funciona con las primeras diferencias en los ticks.
Cocina, como un cocinero, su propio BP.
Además, en su opinión, la expectativa de este PA en cualquier momento para cualquier muestra debe ser = const, muy probablemente, según Kolmogorov = 0.
Sí, esto es un requisito para una RV estacionaria y obviamente lo hace de alguna manera.
En el caso estándar, sin trucos, tenemos el precio del paquete de ondas "caminando" así:
Y así, si alguien hace tal BP para que, al menos, la expectativa sea = const (Dios no lo quiera con varianza), puede preparar bolsas de polvo. Ugh, tú - para el polvo. Lo he dicho todo.
¿Cuál es el resultado? ¿Dónde está el resultado?
Aleshenka, por ejemplo, dice que no puede mostrar el estado según el contrato con los inversores. Por alguna razón me lo creo.