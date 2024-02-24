Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 527

He visto la señal de Maxim, por ejemplo,Petros Shatakhtsyan:

Es una pregunta provocadora. ¿Por qué necesitas saber quién gana cuánto?)

Bueno, entonces no se trata de cuánto, sino de si hay un ingreso estable de la estrategia con el uso de NS.

Estaba viendo la señal de Maksim, por ejemplo.

El principio es divertido, pero luego - out....

 
Renat Akhtyamov:
Bueno, entonces no se trata de cuánto, sino de si hay algún ingreso estable de la estrategia de NS
Sí, lo hay. Un 0,5% al día por volumen de operaciones. El NS es como un ayudante aquí, los oficios de la mano.
 
Yuriy Asaulenko:
Compruebe. 0,5% por día. NS aquí como asistente, oficios de mano.
Se está calentando.
 
Renat Akhtyamov:
Bueno, se está calentando.

Estoy probando la máquina ahora, en tiempo real. Ahora lo estoy probando en tiempo real.

Tengo mi propia metodología de pruebas. Y no voy a demostrar nada a nadie. Todo a título informativo.

Por cierto, ¿por qué hacer pruebas con garrapatas? Es mucho más fácil en la modelización utilizar el peor escenario para la siguiente vela. Entonces el resultado sólo mejorará en los ticks reales).

Bueno, si trabajas en un TF grande, utiliza un TF más pequeño para el desarrollo de los eventos en una vela, y los ticks no afectarán nada.

Y aquí tenemos un trato más de prueba. Como puede ver, también es rentable.

3,17.11.2017 19:36:58,1,17.11.2017 19:36:58,22683,17.11.2017 19:59:47,22704,21,39

El beneficio es de 21, el máximo es de 39. Por supuesto, no demuestra nada).

Bueno, aquí hay un trato más de prueba en tiempo real

4,17.11.2017 20:00:07,1,17.11.2017 20:00:07,22702,17.11.2017 20:18:07,22721,19,35

Beneficio - 19, beneficio máximo - 35.

Ya hay 3 tratos seguidos frente a ti. El primero está en uno de los posts anteriores.

Y he terminado con el programa).

Pero hay emboscadas).
 
Yuriy Asaulenko:

Estoy probando el automático en este momento.

Pero hay algunos baches en el camino).

¡Quemaste el sistema, Yuri!))


 
Dmitriy Skub:

¡Quemaste el sistema, Yuri!))

Ai, bien hecho,) y la herramienta identificada. Para 2 transacciones)). Hay 3 de ellos, el 1er trato está arriba.
 
Yuriy Asaulenko:
(Ouch, bien por ti.) Para 2 ofertas)) Hay 1 arriba.

Hay los tres) La entrada/salida son dos líneas verticales.

ZS:

Puedo borrar la foto.

 
Dmitriy Skub:

Hay los tres) La entrada/salida son dos líneas verticales.

SZY:

Puedo borrar la foto.

Es reconfortante saber que todavía no es un sistema, sino una prueba con parámetros modificados). Para simplificar las pruebas. No te mostraré la ejecución con parámetros reales)).

Sí, no hace falta, que miren)).

 
Yuriy Asaulenko:

Es reconfortante saber que todavía no es un sistema, sino una prueba con parámetros modificados). Para facilitar las pruebas. No te mostraré la ejecución con parámetros reales).

Sí, no hace falta, que miren)).

Muy bien, déjenlos. No lo necesito, tengo todo por mi cuenta).

 
Dmitriy Skub:

Muy bien, déjenlos. No lo necesito, tengo mis propias cosas).

De todos modos, no lo conseguirán). Pero estoy encantado: es una instantánea. Ni siquiera yo tengo esas fotos, sólo un registro.

Como premio, otro trato de prueba. Sólo para los iniciados).

5,17.11.2017 21:12:59,-1,17.11.2017 20:48:18,22714,17.11.2017 21:12:59,22702,12,27

Eso es, eso es, no más))

SZY 22:16 Estoy tentado de hacer el siguiente trato, y además rentable. Sin embargo, el orgullo. El pecado.

