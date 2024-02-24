Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1065
Gmdh lógica - será muy útil, entonces puedo cambiarlo para mi biblioteca
¿Puede proporcionarme la fórmula de GDMH que intenta convertir a MQL5? Quiero decir que hay muchas variedades y ¿cuál de ustedes está tratando de implementar y cómo está tratando de implementar?
Además, mencionaste "Después de cada acuerdo, actualizar las políticas, cuando se cierra el comercio-actualizar la recompensa (TD, diferencia temporal RL) ".
¿Sucede también en el comercio en vivo?¿O sólo ocurre durante las pruebas?
Creo que debemos utilizar el polinomio para todas las combinaciones de características, por ejemplo la primera línea: (x - valor de la característica) x0+x1, x0+x2, ...., x2+x3.... xn+xm donde x0,xn son diferentes valores predictores
segunda línea x0^2+x1^2...
tercera línea x0^3+x1^3...
con la selección de los mejores n resultados en las líneas anteriores ("niveles" mejores). Pero no estoy seguro de cómo funciona, sólo estoy aprendiendo
... sólo durante las pruebas
niveles....
niveles de trabajo....
Lo terminaré un poco más y luego podemos poner una neurona como filtro encima )
Necesitas tomar 2 matrices dobles... una para los pesos y otra para las manijas de los indicadores
a continuación, ejecute un bucle for para la suma de la multiplicación de los pesos y los indicadores
Luego, otro bucle for anidado para el número de características para sumar todas las sumas anteriores...quiero decir de 1 a m donde m=número de características
De todas formas, intentaré añadirlo al código y os avisaré cuando lo haya hecho...
También, le pediré de nuevo que de alguna manera haga que la optimización ocurra durante el comercio también... de lo contrario, será inútil sólo ejecutar una prueba y comenzar a operar después. Creo que hay otro EA de Mt4 que ha utilizado R y la biblioteca FANN, pero guarda los datos optimizados al final de cada día y por lo tanto, creo que puede implementar lo mismo. Yo también intentaré hacerlo. Sería muy sencillo si pudiéramos capturar los mismos valores durante las operaciones en vivo y guardarlos en el archivo.
Además, ¿no es posible implementar un método similar al utilizado en su artículo anterior de pruebas directas con un solo clic en lugar de cambiar "Aprender" de falso a verdadero y de nuevo de verdadero a falso, porque ya tengo mi propio software para hacer clic en el botón "Iniciar" una vez al día, pero probablemente no puede cambiar los valores?
de todos modos creo que las buenas características/transformaciones es lo más importante, y debe hacerse previamente
Sí, estoy de acuerdo.
¿No es posible implementar un método similar al utilizado en su artículo anterior de pruebas directas con un solo clic en lugar de cambiar "Learn" de falso a verdadero y de nuevo de verdadero a falso para que guarde automáticamente los resultados optimizados? Porque ya tengo mi propio software para hacer clic en el botón "Start" una vez al día, pero probablemente no puede cambiar los valores de verdadero a falso y de falso a verdadero.
no, pero puede utilizar 2 terminales fácilmente - 1 para el aprendizaje, 1 para el comercio, ya que guardar los modelos en la carpeta común
pero también es necesario recargar el EA en el terminal de comercio, o añadir un archivo adicional para el checkin si el nuevo proceso de aprendizaje fue
o simplemente usar 1 terminal y aprender cuando quieras, el EA en el gráfico puede actualizar los modelos después de él, después de algunas modificaciones
Ok, creo que lo tengo.
1.Primero, un terminal mismo EA con "Aprender" como verdadero. Para la primera carrera.
2.Second, segundo terminal mismo EA con "Aprender" como falso. Para la segunda carrera.
3.Tercero, tercer terminal mismo EA adjuntado al gráfico de Mt5 para operar. Reinicie este terminal una vez finalizados los pasos 1 y 2.
Así que repitiendo estos 3 pasos todos los días se guardarán automáticamente los resultados optimizados todos los días, ¿verdad?
No necesitas una segunda ejecución, es sólo para comprobar cómo lrarns EA
1 EA en el gráfico, y aprender en el mismo terminal en el probador