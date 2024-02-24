Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1065

Nuevo comentario
 
Maxim Dmitrievsky:

Gmdh lógica - será muy útil, entonces puedo cambiarlo para mi biblioteca

¿Puede proporcionarme la fórmula de GDMH que intenta convertir a MQL5? Quiero decir que hay muchas variedades y ¿cuál de ustedes está tratando de implementar y cómo está tratando de implementar?

Además, mencionaste "Después de cada acuerdo, actualizar las políticas, cuando se cierra el comercio-actualizar la recompensa (TD, diferencia temporal RL) ".

¿Sucede también en el comercio en vivo?

¿O sólo ocurre durante las pruebas?
[Eliminado]  
FxTrader562:

¿Puede proporcionarme la fórmula de GDMH que intenta convertir en MQL5? Me refiero a que hay muchas variedades y ¿cuál es la que estás intentando y cómo estás intentando implementar?

También, usted mencionó"Después de cada trato él actualiza las políticas, cuando cierra el comercio - actualiza la recompensa (TD, diferencia temporal RL)".

¿Sucede también en el comercio en VIVO o sólo durante las pruebas en bactester?

Creo que debemos utilizar el polinomio para todas las combinaciones de características, por ejemplo la primera línea: (x - valor de la característica) x0+x1, x0+x2, ...., x2+x3.... xn+xm donde x0,xn son diferentes valores predictores

segunda línea x0^2+x1^2...

tercera línea x0^3+x1^3...

con la selección de los mejores n resultados en las líneas anteriores ("niveles" mejores). Pero no estoy seguro de cómo funciona, sólo estoy aprendiendo

... sólo durante las pruebas

 

niveles....

niveles de trabajo....

Lo terminaré un poco más y luego podemos poner una neurona como filtro encima )

 
Maxim Dmitrievsky:

Creo que debemos utilizar polinomios para todas las características, por ejemplo, la primera línea: (valor de la característica x) x0 + x1, x0 + x2, ...., x2 + x3 .... xn + xm

segunda línea x0 ^ 2 + x1 ^ 2 ...

tercera línea x0 ^ 3 + x1 ^ 3 ...

con la selección de los mejores resultados

... sólo durante las pruebas

Necesitas tomar 2 matrices dobles... una para los pesos y otra para las manijas de los indicadores

a continuación, ejecute un bucle for para la suma de la multiplicación de los pesos y los indicadores

Luego, otro bucle for anidado para el número de características para sumar todas las sumas anteriores...quiero decir de 1 a m donde m=número de características

De todas formas, intentaré añadirlo al código y os avisaré cuando lo haya hecho...

También, le pediré de nuevo que de alguna manera haga que la optimización ocurra durante el comercio también... de lo contrario, será inútil sólo ejecutar una prueba y comenzar a operar después. Creo que hay otro EA de Mt4 que ha utilizado R y la biblioteca FANN, pero guarda los datos optimizados al final de cada día y por lo tanto, creo que puede implementar lo mismo. Yo también intentaré hacerlo. Sería muy sencillo si pudiéramos capturar los mismos valores durante las operaciones en vivo y guardarlos en el archivo.

Además, ¿no es posible implementar un método similar al utilizado en su artículo anterior de pruebas directas con un solo clic en lugar de cambiar "Aprender" de falso a verdadero y de nuevo de verdadero a falso, porque ya tengo mi propio software para hacer clic en el botón "Iniciar" una vez al día, pero probablemente no puede cambiar los valores?

[Eliminado]  
FxTrader562:

Además, le pediré de nuevo que de alguna manera haga que la optimización ocurra durante el comercio también ... de lo contrario, será inútil sólo ejecutar una prueba y comenzar a operar después.Creo que hay otra EA Mt4 que ha utilizado R y la biblioteca FANN, pero guarda los datos optimizados al final de todos los días y por lo tanto, creo que se puede implementar lo mismo. Yo también intentaré hacerlo. Sería muy sencillo si pudiéramos capturar los mismos valores durante las operaciones en vivo y guardarlos en el archivo.

para esto necesitamos un probador virtual

de todos modos creo que las buenas características/transformaciones es lo más importante, y debe hacerse previamente

 
Maxim Dmitrievsky:

para esto necesitamos un probador virtual

de todos modos creo que las buenas características/transformaciones es lo más importante, y debe hacerse previamente

Sí, estoy de acuerdo.

¿No es posible implementar un método similar al utilizado en su artículo anterior de pruebas directas con un solo clic en lugar de cambiar "Learn" de falso a verdadero y de nuevo de verdadero a falso para que guarde automáticamente los resultados optimizados? Porque ya tengo mi propio software para hacer clic en el botón "Start" una vez al día, pero probablemente no puede cambiar los valores de verdadero a falso y de falso a verdadero.

[Eliminado]  
FxTrader562:

Sí, estoy de acuerdo.

¿No es posible implementar un método similar al utilizado en su artículo anterior de pruebas directas con un solo clic en lugar de cambiar "Learn" de falso a verdadero y de nuevo de verdadero a falso para que guarde automáticamente los resultados optimizados? Porque ya tengo mi propio software para hacer clic en el botón "Start" una vez al día, pero probablemente no puede cambiar los valores de verdadero a falso y de falso a verdadero.

no, pero puede utilizar 2 terminales fácilmente - 1 para el aprendizaje, 1 para el comercio, ya que guardar los modelos en la carpeta común

pero también es necesario recargar el EA en el terminal de comercio, o añadir un archivo adicional para el checkin si el nuevo proceso de aprendizaje fue

o simplemente usar 1 terminal y aprender cuando quieras, el EA en el gráfico puede actualizar los modelos después de él, después de algunas modificaciones

 
Maxim Dmitrievsky:

no, pero puede utilizar 2 terminales fácilmente - 1 para el aprendizaje, 1 para el comercio, ya que guardar los modelos en la carpeta común

pero también es necesario recargar el EA en el terminal de operaciones, o añadir un archivo adicional para el checkin si el nuevo proceso de aprendizaje fue

o simplemente usar 1 terminal y aprender cuando quieras, el EA en el gráfico puede actualizar los modelos después de él, después de algunas modificaciones

Ok, creo que lo tengo.

1.Primero, un terminal mismo EA con "Aprender" como verdadero. Para la primera carrera.

2.Second, segundo terminal mismo EA con "Aprender" como falso. Para la segunda carrera.

3.Tercero, tercer terminal mismo EA adjuntado al gráfico de Mt5 para operar. Reinicie este terminal una vez finalizados los pasos 1 y 2.

Así que repitiendo estos 3 pasos todos los días se guardarán automáticamente los resultados optimizados todos los días, ¿verdad?

 
Se ha escrito aquí sobre la aplicación del volumen a los futuros del índice RTS. ¿Y si lo piensas? El índice RTS es un instrumento sintético. ¿De qué tipo de análisis podemos hablar? En general, es dudoso comerciar con él. Es la temperatura media del hospital. Y los futuros son un derivado. Los futuros repiten el movimiento del activo subyacente independientemente de los volúmenes negociados. Por lo tanto, utilizar los volúmenes en los futuros es simplemente adivinar por los posos del café. En cuanto a las acciones, tal vez sean aplicables. Allí, su movimiento puede depender de ellos.
[Eliminado]  
FxTrader562:

Ok, creo que lo tengo.

1.Primero, un terminal mismo EA con "Aprender" como verdadero. Para la primera carrera.

2.Second, segundo terminal mismo EA con "Aprender" como falso. Para la segunda carrera.

3.Tercero, tercer terminal mismo EA adjuntado al gráfico de Mt5 para operar. Reinicie este terminal una vez finalizados los pasos 1 y 2.

Así que repitiendo estos 3 pasos todos los días se guardarán automáticamente los resultados optimizados todos los días, ¿verdad?

No necesitas una segunda ejecución, es sólo para comprobar cómo lrarns EA

1 EA en el gráfico, y aprender en el mismo terminal en el probador

1...105810591060106110621063106410651066106710681069107010711072...3399
Nuevo comentario