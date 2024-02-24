Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1058
Y así es realmente, el soporte no se convierte en resistencia, aparece una nueva resistencia
Aquí hay un nivel que se convierte en un nivel de resistencia y luego en un nivel de soporte.
A ese nivel de precios, sólo veo una resistencia, todo lo demás es ruido para mí.
Es aquel en el que se compra desde el "apoyo a la izquierda" esperando el crecimiento.
¿Qué es usted, un largo plazo?
En elnivel de precios que me mostró, no vi nada más
Bueno, si estaban comprando, entonces alguien debe haber estado vendiendo a ellos? - todo es relativo, al igual que los niveles de soporte. hace poco vi un video en línea de Prival, ahora parece estar operando con éxito en las rts... pero ya está enseñando....,
Bueno, incluso él mismo dijo que los niveles son sólo en la historia y nadie sabrá dónde puede aparecer el siguiente nivel.
Me acordé del grailer , me comuniqué con él hace mucho tiempo, incluso encontré su markup, si busco alguna lógica en los gráficos de precios, parece que tiene que haber un ciclo: compra-venta, alguien lo ve en el ZigZag, el hombre dibujó el markup triangular, en sus palabras el precio siempre vuelve a donde empezó y volverá - sólo una cuestión de tiempo, aquí hay una captura de pantalla de su markup, era interesante, sus predicciones más funcionaron que no, pero por desgracia, como todos los grappers ... operar sin stoplosses
Creo que tiene un canal en YouTube. Accidentalmente vi su video, donde me enseña a hacer un bot en nitpicking.
En resumen, hizo un grial con equidad en el cielo en cinco minutos. De hecho, hay un error en nitza, que no tuvo en cuenta.
Eso fue divertidísimo))))
Sí, lo he visto, pero ya ves cómo se repite la historia... encuentras el grial y luego tienes que aprenderlo porque nadie quiere correr el riesgo.
No estoy hablando de eso, sino del indicador de la multitud. No se supone que sea una cuadrícula, sino datos.
SSA. En la SSA, sólo hay que normalizar un poco el precio. Leer en el archivo...
Probablemente soy tonto, pero no entiendo qué conclusiones se supone que debo sacar de esto.Necesito ver la rejilla de forma diferenciada, o qué, ya me duele la cabeza) explicadlo por favor.
¿De dónde se saca un indicador de masas del mercado?
¿Del mercado? - elemental. No del mercado - de ninguna manera.
¿Explicar?
No importa lo que tenga o de dónde lo haya sacado. Lo único que importa es lo que tienes. Estás publicando vídeos sobre el mercado con cara de listillo,
y no hay datos. De hecho, sólo dices tonterías que son irrelevantes para la teoría que planteas. No hay nada malo en ello,
pero la teoría es sólo gota a gota...
¿Se está desmoronando porque ha funcionado exactamente como decía y mostraba en las fotos?
Tal vez sea su techo el que se está cayendo del mago.