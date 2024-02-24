Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1057
Alyoshenka, por ejemplo, dice que no puede mostrar al Estado en virtud del acuerdo de inversión. Por alguna razón, le creo.
Pero no puede mostrar sólo algunos tratos
y tampoco puede limitarse a mostrar unos cuantos oficios
Yo tampoco lo entiendo. Lo pedí - dije que atraería a las masas de partidarios del Ministerio de Defensa, nada - no y ya está. El infierno que sabe... Por eso desconfío del cambio a las redes neuronales: podrías estar perdiendo años...
Empieza por lo principal)).
Con la noción de lo que es el mercado y cuál es su mecánica, es una cuestión de fe, pero la fe se puede apoyar en algo o no, es una cuestión de sentido común.
Para mí el mercado es el negocio de siempre, el que gana dinero en este negocio, a nuestra costa, el mercado tiene una correlación inversa con las posiciones de la multitud (incluso puedo demostrarlo/probarlo si es necesario), por lo que de forma sencilla basta con calcular la multitud en el gráfico, y operar en sentido contrario. Para mí el soporte es el nivel en el que todo el mundo empezará a vender y viceversa con la resistencia
Me llevó varios años y cientos o miles de guiones que he escrito.
¿Cómo es posible? Porque algunos negocian una ruptura de nivel, mientras que otros negocian un rebote desde un nivel.
Yo me preguntaría otra cosa: ¿a quién van a vender TODOS estos en ausencia de compradores?
Mira, no puedo explicarlo mejor.
Yo me preguntaría otra cosa: ¿a quién van a vender TODOS estos en ausencia de compradores?
Al parecer,mytarmailS piensaque sólo él va a operar contra la multitud y se va a llevar toda la liquidez).
cierto, cierto, si en un momento 1000 compradores quieren comprar y sólo hay 100 vendedores, entonces estos compradores comprarán al vacío... sabiamente...
¿o crees que 1000 compradores en el rebote y 1000 vendedores en la ruptura siempre entrarán en el nivel... el equilibrio en el mercado es siempre uno?
Si hay más compradores entonces el precio simplemente subirá, sucede en el mercado real y funciona con las acciones o los bitcoins, si compran, el precio sube de 10 centavos a 10 000 dólares. Se ve a menudo en el eurodólar????
Ni siquiera sabes lo que estás negociando...
Mira, no puedo explicarlo mejor que él.
Maitreyd debería ser conocido por todos. Después de ver sus vídeos, el comercio mejora al menos 100 veces)
Me gustó especialmente la marca del minuto 17:18.
No lo tomes en serio, era una broma. Gracias por el vídeo. Sólo discrepo de que critique el hecho de que, una vez roto un nivel de resistencia, se convierta en un nivel de soporte.
Y así es realmente, el soporte no se convierte en resistencia, aparece una nueva resistencia
este es su patrón, el soporte se convierte en resistencia.
De hecho, justo después del último impulso alcista la multitud decidió que la tendencia es alcista, y hay que comprar, y no comprar en el hai, claro)) sino desde el soporte, y comprar en el mismo lugar donde está el soporte, pero desde el soporte compramos, sipta)
Naturalmente, hay un desequilibrio en el mercado, muchos compradores y el precio cae, obtenemos una resistencia, algunos compradores paran inmediatamente, otros esperan y rezan para que el precio vuelva al menos al punto de entrada, entonces cierran la posición)) y cuando el precio vuelve, todos los compradores cortan unánimemente la posición creando el último impulso a la baja.
Aquí tienes el patrón de apoyo se ha convertido en la resistencia como es.
Y ni un solo concesionario lo dice(((.
Pero no es tan sencillo, el mercado es fractal y hay muchas situaciones de este tipo, así que es así.
Y también la última venta puede ser canjeada, es la liquidez. Así