Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1060
Comerciaré con acciones, al menos me estoy preparando.
Dicen que no hay compensación ni intercambio.
Por ejemplo, he echado un vistazo a la GAZP de los últimos 5 años.
Una batalla campal para los especuladores)
Ojalá lo hubiera visto antes.
Hay que preparar al menos un centenar o dos. De lo contrario - un trabajo de mono si se empieza a ganar).
Sí
Piense también en las posiciones cortas en acciones. Sin despejar)).
ya se ha mirado
1% al año
;)
??? No puede ser, porque nunca lo es).
Por cierto, abres un corto, el dinero por perder comenzará a ser deducido de ti regularmente y con gusto.
No lo entiendo.
no hay compensación de las accioneses sólo en los futuros que se rebanan
Luego lo entenderás). Hace mucho tiempo que no trabajo con acciones, he olvidado los detalles y no quiero recordarlos.
Hay que recordar la comisión del 0,1-0,2% por transacción. Puede comprar y venderlos 0,2-0,4%)).
No, si ese es el caso, es muy bueno.
Muy bien, abriré por centavos, echaré un vistazo.
Gracias por el aviso.
Incluso me acordé de los índices de fxsaber.
Se ha ido para siempre...
¡¡¡¡Sois unos charlatanes!!!! Has creado un montón de páginas. Parece que la búsqueda continúa, pero recuerda que casi vendí mi activo???? ¿Recuerdas ......? Y el precio de venta era tan ridículo, y junto con eso mi activo está creciendo y fortaleciéndose :-)
Me vas a enviar el código de la mgua que encontraste. Porque la versión que he mirado no lo tiene.
y hay al menos 2 formas de hacerlo, y como mucho un número infinito de formas de hacerlo.
http://www.machinelearning.ru/wiki/images/6/65/DM_L3-2_part1.pdf
Muy bien, a la mierda. Te diré otra cosa. La cuestión es que la suma de los coeficientes del polinomio de Reshetov es uno. Es decir, intenta desglosar los datos de los prefiles de volumen a uno. Así que si añadimos una entrada no significativa, le quita parte del coeficiente a la significativa. La solución está dentro del vector Shepley. Nunca os he oído decir que alguien use esto, pero lo hace...
Todavía no he entendido el núcleo de sus cálculos. Entiendo los métodos utilizados, pero no sé cómo funciona en código.
No voy a enviarte nada. ¡¡¡¡Todavía no somos amigos, si no lo has olvidado MAX!!!! Me gustaría que fueras mi amigo sin la BE, pero por lo demás....