MQL5 ReferenceStandard LibraryStringsCStringCompareNoCase
- Str
- Len
- Copy
- Fill
- Assign
- Append
- Insert
- Compare
- CompareNoCase
- Left
- Right
- Mid
- Trim
- TrimLeft
- TrimRight
- Clear
- ToUpper
- ToLower
- Reverse
- Find
- FindRev
- Remove
- Replace
CompareNoCase
Performs a case insensitive string comparison.
int CompareNoCase(
Parameters
str
[in] String to compare.
Return Value
0 - strings are equal, -1 - a class string is lower than a string to compare, 1 - a class string is greater than a string to compare.
CompareNoCase
Compares a string (case insensitive) to a CString class instance string.
int CompareNoCase(
Parameters
str
[in] Pointer to CString class instance to compare.
Return Value
0 - if strings are equal, -1 - a class string is lower than a string to compare, 1 - a class string is greater than a string to compare.