CompareNoCase

대소문자를 구분하지 않는 문자열 비교를 수행.

int  CompareNoCase(
   const string  str      // 문자열
   ) const;

매개변수

str

[in]  비교할 문자열.

값 반환

문자열이 같으면 0, 클래스 문자열이 비교할 문자열보다 낮으면 -1, 클래스 문자열이 비교할 문자열보다 크면 1.

다음과 비교: 대소문자를 구분하지 않는 문자열을 CString 클래스 인스턴스 문자열.

int  CompareNoCase(
   CString*  str      // 포인터
   ) const;

매개변수

str

[in]  비교할 CString 클래스 인스턴스에 대한 포인터.

값 반환

문자열이 같으면 0, 클래스 문자열이 비교할 문자열보다 낮으면 -1, 크래스 문자열이 비교할 문자열보다 크면 1.