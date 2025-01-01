MQL5 リファレンス標準ライブラリ文字列CStringCompareNoCase
- Str
- Len
- Copy
- Fill
- Assign
- Append
- Insert
- Compare
- CompareNoCase
- Left
- Right
- Mid
- Trim
- TrimLeft
- TrimRight
- Clear
- ToUpper
- ToLower
- Reverse
- Find
- FindRev
- Remove
- Replace
CompareNoCase
大文字と小文字を区別しないで文字列を比較します。
int CompareNoCase(
パラメータ
str
[in] 比較される文字列
戻り値
文字列が同一な場合は 0、クラス文字列が比較される文字列より低い場合は -1、クラス文字列が比較される文字列より高い場合は 1
CompareNoCase
大文字と小文字を区別しないで文字列を CString クラスインスタンス文字列と比較します。
int CompareNoCase(
パラメータ
str
[in] 比較される CString クラスオブジェクト記述子
戻り値
文字列が同一な場合は 0、クラス文字列が比較される文字列より低い場合は -1、クラス文字列が比較される文字列より高い場合は 1