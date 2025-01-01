DocumentaciónSecciones
Calcula los valores numéricos teóricos de los 4 primeros momentos de la distribución normal.

double  MathMomentsNormal(
   const double  mu,             // esperanza matemática
   const double  sigma,          // desviación media cuadrática
   double&       mean,           // variable para el valor medio
   double&       variance,       // variable para la varianza  
   double&       skewness,       // variable para el coeficiente de asimetría
   double&       kurtosis,       // variable para la curtosis
   int&          error_code      // variable para anotar el código de error
   );

Parámetros

mu

[in]  Parámetro de distribución (esperanza matemática).

sigma

[in]  Parámetro de distribución sigma (desviación media cuadrática).

mean

[out]  Variable para  obtener el valor medio.

variance

[out]  Variable para  obtener la varianza.

skewness

[out]  Variable para  obtener el coeficiente de asimetría.

kurtosis

[out]  Variable para  obtener la curtosis.

error_code

[out]  Variable para obtener el código de error.

Valor devuelto

Retorna true, si los momentos se han calculado con éxito, si no, false.