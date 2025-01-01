- MathProbabilityDensityNormal
- MathCumulativeDistributionNormal
- MathQuantileNormal
- MathRandomNormal
- MathMomentsNormal
MathMomentsNormal
Calcula los valores numéricos teóricos de los 4 primeros momentos de la distribución normal.
|
double MathMomentsNormal(
Parámetros
mu
[in] Parámetro de distribución (esperanza matemática).
sigma
[in] Parámetro de distribución sigma (desviación media cuadrática).
mean
[out] Variable para obtener el valor medio.
variance
[out] Variable para obtener la varianza.
skewness
[out] Variable para obtener el coeficiente de asimetría.
kurtosis
[out] Variable para obtener la curtosis.
error_code
[out] Variable para obtener el código de error.
Valor devuelto
Retorna true, si los momentos se han calculado con éxito, si no, false.