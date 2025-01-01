DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMatemáticasEstadísticaDistribución normalMathProbabilityDensityNormal 

MathProbabilityDensityNormal

Calcula la densidad de la probabilidad de la distribución normal con los parámetros mu y sigma para una magnitud aleatoria x.  En caso de error, retorna NaN.

double  MathProbabilityDensityNormal(
   const double  x,              // valor de la magnitud aleatoria
   const double  mu,             // parámetro de distribución mean (esperanza matemática)
   const double  sigma,          // parámetro de distribución sigma (desviación media cuadrática)
   const bool    log_mode,       // cálculo del logaritmo del valor
   int&          error_code      // variable para anotar el código de error
   );

double  MathProbabilityDensityNormal(
   const double  x,              // valor de la magnitud aleatoria
   const double  mu,             // parámetro de distribución mean (esperanza matemática)
   const double  sigma,          // parámetro de distribución sigma (desviación media cuadrática)
   int&          error_code      // variable para anotar el código de error
   );

Calcula la densidad de la probabilidad de la distribución normal con los parámetros mu y sigma para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false. Análogo de dnorm() en R.

bool  MathProbabilityDensityNormal(
   const double&  x[],            // matriz con los valores de la magnitud aleatoria
   const double   mu,             // parámetro de distribución mean (esperanza matemática)
   const double   sigma,          // parámetro de distribución sigma (desviación media cuadrática)
   const bool     log_mode,       // cálculo del logaritmo del valor
   double&        result[]        // matriz para los valores de la función de densidad de probabilidad
   );

bool  MathProbabilityDensityNormal(
   const double&  x[],            // matriz con los valores de la magnitud aleatoria
   const double   mu,             // parámetro de distribución mean (esperanza matemática)
   const double   sigma,          // parámetro de distribución sigma (desviación media cuadrática)
   double&        result[]        // matriz para los valores de la función de densidad de probabilidad
   );

Parámetros

x

[in]  Valor de la magnitud aleatoria.

x[]

[in]  Matriz con los valores de la magnitud aleatoria.

mu

[in]  Parámetro de distribución (esperanza matemática).

sigma

[in]  Parámetro de distribución sigma (desviación media cuadrática).

log_mode

[in]  Bandera para calcular el logaritmo del valor. Si log_mode=true, se retorna el logaritmo natural de densidad de la probabilidad.

error_code

[out]  Variable para obtener el código de error.

result[]

[out]  Matriz para los valores de la función de densidad de probabilidad.