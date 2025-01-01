- MathProbabilityDensityNormal
- MathCumulativeDistributionNormal
- MathQuantileNormal
- MathRandomNormal
- MathMomentsNormal
MathCumulativeDistributionNormal
Calcula el valor de la función de distribución normal de la probabilidad con los parámetros mu y sigma para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.
|
double MathCumulativeDistributionNormal(
|
Calcula el valor de la función de distribución normal de la probabilidad con los parámetros mu y sigma para la matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false. Análogo de dnorm() en R.
|
bool MathCumulativeDistributionNormal(
|
bool MathCumulativeDistributionNormal(
Parámetros
x
[in] Valor de la magnitud aleatoria.
x[]
[in] Matriz con los valores de la magnitud aleatoria.
mu
[in] Parámetro de distribución (esperanza matemática).
sigma
[in] Parámetro de distribución sigma (desviación media cuadrática).
tail
[in] Bandera de cálculo. Si tail=true, entonces se calcula la probabilidad de que la magnitud aleatoria no supere x
log_mode
[in] Bandera para calcular el logaritmo del valor. Si log_mode=true, se retorna el logaritmo natural de densidad de la probabilidad.
error_code
[out] Variable para obtener el código de error.
result[]
[out] Matriz para los valores de la función de probabilidad.