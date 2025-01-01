DokumentationKategorien
Berechnet die theoretischen, numerischen Werte der ersten 4 Momente der nichtzentralen F-Verteilung von Fisher mit den Parametern nu1, nu2 und sigma.

double  MathMomentsNoncentralF(
   const double  nu1,            // Der erste Parameter der Verteilung (Anzahl der Freiheitsgrade)
   const double  nu2,            // Der zweite Parameter der Verteilung (Anzahl der Freiheitsgrade)
   const double  sigma,          // Parameter der Nichtzentralität
   double&       mean,           // Variable des Mittelwerts
   double&       variance,       // Variable der Varianz  
   double&       skewness,       // Variable der Schiefe
   double&       kurtosis,       // Variable der Kurtosis
   int&          error_code      // Variable für den Fehlercode
   );

Parameter

nu1

[in]  Parameter der Verteilung (Anzahl der Freiheitsgrade).

nu2

[in]  Parameter der Verteilung (Anzahl der Freiheitsgrade).

sigma

[in]  Parameter der Nichtzentralität.

mean

[out]  Variable des Mittelwertes.

variance

[out]  Variable der Varianz.

skewness

[out]  Variable der Schiefe.

kurtosis

[out]  Variable der Kurtosis.

error_code

[out]  Variable für den Fehlercode.

Rückgabewert

Gibt true zurück, wenn die Momente erfolgreich berechnet wurden, sonst false.