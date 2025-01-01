MQL5 リファレンス標準ライブラリ数学統計非心F分布MathMomentsNoncentralF
- MathProbabilityDensityNoncentralF
- MathCumulativeDistributionNoncentralF
- MathQuantileNoncentralF
- MathRandomNoncentralF
- MathMomentsNoncentralF
MathMomentsNoncentralF
パラメータnu1、nu2、sigmaを使用して、Fisherの非心F分布の最初の4次のモーメントの理論的数値を計算します。
|
double MathMomentsNoncentralF(
パラメータ
nu1
[in] 分布の1番目のパラメータ（自由度の数）
nu2
[in] 分布の2番目のパラメータ（自由度の数）
sigma
[in] 非心パラメータ.
mean
[out] 平均値を取得するための変数
variance
[out] 分散を取得するための変数
skewness
[out] 歪みを取得するための変数
kurtosis
[out] 尖度を取得するための変数
error_code
[out] エラーコードを取得するための変数
戻り値
モーメントの計算が成功した場合はtrue、そうでない場合はfalseを返します。